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Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın yükseldi: 6 Ağustos altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 515 liradan işlem görüyor. 6 Ağustos 2026 Perşembe güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın yükseldi: 6 Ağustos altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,25 artışla 6 bin 496 liradan tamamlamıştı. Yeni güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 6 bin 515 lira seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın yükseldi: 6 Ağustos altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 631 liradan, cumhuriyet altını 42 bin 326 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın yükseldi: 6 Ağustos altın fiyatları 2

FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİLERİNİ TÖRPÜLEDİ

ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında önemli ağırlığı bulunan iş gücü piyasasına ilişkin veriler, fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor. Ülkede iş gücü piyasasında gözlenen ivme kaybı, ekonominin büyüme görünümüne ilişkin soru işaretlerini artırırken, ABD Merkez Bankasının (Fed) ilave faiz artırımlarına gideceği yönündeki beklentileri törpüledi.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın yükseldi: 6 Ağustos altın fiyatları 3

Jeopolitik tarafta ise ABD ile İran arasında müzakerelerin ilerleyişi bölgede kalıcı barışa dair umutları artırırken, İran'ın Umman ile Hürmüz Boğazı'ndaki müzakerelerinin son aşamada olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelerin "çok iyi" ilerlediğini ve tablonun 48 saat içinde netleşeceğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın da çok yakında açılacağını ifade etti.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın yükseldi: 6 Ağustos altın fiyatları 4

YAKLAŞIK İKİ AYIN ZİRVESİ

Fed'in "şahin" duruşuna ilişkin beklentilerin zayıflaması ve Orta Doğu'da yeni bir anlaşma umutlarının yeşermesinden destek bulan altının ons fiyatı, dün yüzde 4,2 artışla 4 bin 246 dolara yükseldi. Ons altın bugün de yüzde 0,3 değer kazancıyla 4 bin 260 dolara çıkarak yaklaşık iki ayın zirvesini gördü.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın yükseldi: 6 Ağustos altın fiyatları 5

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, ABD'de işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.522,33
6.523,25
% 0.42
10:12
Ons Altın / TL
202.905,33
202.970,33
% 0.45
10:27
Ons Altın / USD
4.263,55
4.264,19
% 0.39
10:27
Çeyrek Altın
10.435,73
10.665,51
% 0.42
10:12
Yarım Altın
20.806,24
21.331,03
% 0.42
10:12
Ziynet Altın
41.742,92
42.531,59
% 0.42
10:12
Cumhuriyet Altını
42.336,00
42.969,00
% 3.12
17:04
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gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını ons altın altın fiyatları
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