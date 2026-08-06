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Bakan Bayraktar duyurdu: 'Gabar’da gerçekleştirilen petrol üretimi, günlük 83 bin 300 varile ulaşarak rekor kırdı'

Türkiye’nin petrol üretim üssü haline dönüşen Şırnak Gabar’daki üretim sahası, kendi rekorunu bir kez daha tazeledi.

Bakan Bayraktar duyurdu: 'Gabar’da gerçekleştirilen petrol üretimi, günlük 83 bin 300 varile ulaşarak rekor kırdı'
Hande Dağ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Gabar üretimin, istihdamın ve umudun adresi oldu. Terörsüz Türkiye’nin ülkemize neler katabileceğinin küçük bir kesitini Gabar’da gözler önüne serdik. Bunu tüm Türkiye'ye ve tüm bölgeye yaydığımızda, inşallah Türkiye'nin ve bütün bölgenin geleceği, insanlarımızın, milletimizin geleceği çok daha aydınlık olacak. Gabar’da gerçekleştirilen petrol üretimimiz, günlük 83 bin 300 varile ulaşarak rekor kırdı. Durmaksızın çalışarak üretimi artıracağız ve vatandaşlarımızın geleceğine umut olmayı sürdüreceğiz.” dedi.

Bir dönem adı terörle anılan Gabar, bölgenin terörden arındırılmasının ardından rotasını üretime çevirdi. Bölgede tesis edilen güven ve huzur ortamı, Türkiye Petrolleri’nin (TPAO) bölgede rahatça sismik araştırmalar ve sondaj çalışmaları yapmasının önünü açtı.

EN BÜYÜK PETROL KEŞFİ

Bu çalışmaların bir sonucu olarak 2021 yılında Şırnak’ın Gabar bölgesinde gerçekleştirilen petrol keşfi, cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi olarak kayıtlara geçti. Üretime alınan kuyuya, şehit Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in adı verildi.

7 SAHADA ÜRETİM

Türkiye Petrolleri; Cudi-Gabar Bölgesinde 2021 yılında Şehit Esma Çevik ile başladığı üretimi, 2022 yılında Şehit Teğmen Akdeniz, 2023 yılında Şehit Aybüke Yalçın, 2024 yılında Mehmet İrfan Güler, Bulmuşlar ve Bülent Sadioğlu ile 2025 yılında Ağaçyurdu sahaları ile büyüttü.

50 MİLYON VARİLİN ÜZERİNDE ÜRETİM

Üretimin her geçen gün arttığı Gabar’daki sahalar aracılığıyla 2021 yılından bugüne kadar toplam 50 milyon varilin üzerinde ham petrol üretildi.

83 BİN 300 VARİL

Gabar’daki petrol üretimi, yeni kuyuların açılmasıyla birlikte rekor tazeledi. Gabar’da gerçekleştirilen üretim, günlük 83 bin 300 varile ulaştı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Konuya ilişkin açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Gabar’da eskiden kan, gözyaşı ve umutsuzluk vardı. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Gabar üretimin, istihdamın ve umudun adresi oldu. Terörsüz Türkiye’nin ülkemize neler katabileceğinin küçük bir kesitini Gabar’da gözler önüne serdik. Bunu tüm Türkiye'ye ve tüm bölgeye yaydığımızda, inşallah Türkiye'nin ve bütün bölgenin geleceği, insanlarımızın, milletimizin geleceği çok daha aydınlık olacak.” dedi.

"ÜRETİMİ ARTIRACAĞIZ"

Yeni sondajlarla, yeni keşiflerle üretimi artırmaya devam ettiklerini belirten Bakan Bayraktar, “Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasa teklifinin TBMM’de görüşüldüğü bu günlerde, bölgeden güzel haberler de gelmeye devam ediyor. Gabar’da gerçekleştirilen petrol üretimimiz, günlük 83 bin 300 varile ulaşarak rekor kırdı. Durmaksızın çalışarak üretimi artıracağız ve vatandaşlarımızın geleceğine umut olmayı sürdüreceğiz.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Petrol enerji ve tabii kaynaklar bakanı alparslan bayraktar
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