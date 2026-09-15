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Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 15 Eylül 2026 Salı altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 707 liradan işlem görüyor. 15 Eylül 2026 Salı güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 15 Eylül 2026 Salı altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün günü önceki kapanışa göre yüzde 0,93 azalışla 6 bin 719 liradan tamamlayan gram altın, güne satıcılı başladı. Gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,18 azalışla 6 bin 707 lira seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 15 Eylül 2026 Salı altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 21 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 879 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise yüzde 0,3 azalışla 4 bin 287 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 15 Eylül 2026 Salı altın fiyatları 2

Orta Doğu'da çatışmaların devam etmesiyle yüksek seyreden petrol fiyatları ve artan tahvil faizleri önde gelen merkez bankalarının faiz kararları öncesinde yatırımcıların temkinli davranmasına neden oluyor.

Bölgede yükselen tansiyonun etkisiyle petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş küresel ekonomide enflasyon riskini artırırken, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu haftada faiz artıracağına kesin gözüyle bakılıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 15 Eylül 2026 Salı altın fiyatları 3

Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında para politikasını sıkılaştıracağına ilişkin beklentilerin güçlenmesi de tahvil faizlerinde satış baskısına neden oluyor. Banka en son faiz artırımını Temmuz 2023’te gerçekleştirirken, Fed'in faiz artırımına gideceğine yönelik fiyatlamalarla dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 99,6 seviyesinde seyrediyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 15 Eylül 2026 Salı altın fiyatları 4

Analistler bugün yurt içinde bütçe dengesinin, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ile ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.713,54
6.714,46
% -0.09
09:56
Ons Altın / TL
208.590,51
208.663,84
% -0.21
10:11
Ons Altın / USD
4.288,95
4.289,47
% -0.23
10:11
Çeyrek Altın
10.741,66
10.978,14
% -0.09
09:56
Yarım Altın
21.416,18
21.956,28
% -0.09
09:56
Ziynet Altın
42.966,62
43.778,27
% -0.09
09:56
Cumhuriyet Altını
44.261,00
44.931,00
% -1.47
17:00
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