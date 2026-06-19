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Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 19 Haziran altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 206 TL'den işlem görüyor. 19 Haziran 2026 Cuma güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 19 Haziran altın fiyatları

Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 düşüşle 6 bin 205 liradan tamamlamıştı. Bugüne düşüşle başlayan gram altın, saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,2 altında 6 bin 206 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 19 Haziran altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 785 liradan, Cumhuriyet altını da 43 bin 67 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 19 Haziran altın fiyatları 2

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 1,3 azalışla 4 bin 156 dolardan seyrediyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 19 Haziran altın fiyatları 3

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin bir politika izlemesi ve para piyasalarındaki fiyatlamalarda faiz artırımına gideceğine bu yıl kesin gözüyle bakılmasıyla dolara talebin artması altın fiyatlarını baskılıyor.

Öte yandan İsviçre Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD-İran görüşmelerinin iptal edildiğinin duyurulması da altın başta olmak üzere değerli metal fiyatları üzerindeki satış baskısının artmasına neden oluyor.

Analistler, bugün yurt dışında ABD'de piyasaların kapalı olacağını belirtti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.220,83
6.221,77
% -1.04
11:12
Ons Altın / TL
193.834,63
193.934,72
% -0.85
11:27
Ons Altın / USD
4.174,20
4.174,76
% -0.83
11:27
Çeyrek Altın
9.953,32
10.172,59
% -1.04
11:12
Yarım Altın
19.844,43
20.345,18
% -1.04
11:12
Ziynet Altın
39.813,29
40.565,92
% -1.04
11:12
Cumhuriyet Altını
42.486,00
43.129,00
% -2.03
17:00
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