Testlerden geçemedi, Bakanlık karar verdi: Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı'ndan güvenlik testlerinden geçemeyen 'çocuk kostümü' için yasak kararı geldi.

"ÜRÜNÜN PİYASAYA ARZI YASAKLANMIŞ, PİYASADA BULUNAN ÜRÜNLERİN TOPLATILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Daire Başkanlığımızın faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen denetimler sonucunda, 'Jinafire Long Çocuk Kostümü' adlı ürünün kimyasal güvenlik testlerinden geçemediği tespit edilmiştir. Üründe yapılan analizlerde mevzuata aykırı kimyasal maddeler bulunduğunun belirlenmesi üzerine; ürünün piyasaya arzı yasaklanmış, piyasada bulunan ürünlerin toplatılmasına karar verilmiştir" denildi.

"GÜVENSİZ ÜRÜNLERİN PİYASADA YER ALMASINA KESİNLİKLE MÜSAADE ETMİYORUZ"

Açıklamada "Ticaret Bakanlığı olarak, başta çocuklarımız olmak üzere tüm tüketicilerimizin güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürüyor; güvensiz ürünlerin piyasada yer almasına kesinlikle müsaade etmiyoruz. Tüm vatandaşlarımız, güvensiz ürün bildirimlerine ve alınan tedbirlere GÜBİS (Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi) üzerinden ulaşabilmektedir" ifadelerine yer verildi. (DHA)

Kaynak: DHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır