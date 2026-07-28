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Maaş zammıyla emekli kilitlendi: Banka promosyonunda yeni rakam (Ziraat, Akbank, Garanti)

Milyonlarca emekli Temmuz zammıyla beraber bankaların sunduğu emekli promosyonlarını yakından takip ediyor. Banka promosyonlarında yeni rakamlar belli oldu.

Maaş zammıyla emekli kilitlendi: Banka promosyonunda yeni rakam (Ziraat, Akbank, Garanti)
Hande Dağ

Temmuz emekli maaş zammıyla birlikte emekliler bankalar tarafından sunulan emekli promosyon kampanyalarını araştırıyor. Emekli promosyon kampanyalarında bankalar arası yarış kızışırken rakamlar da dikkat çekiyor.

Maaş zammıyla emekli kilitlendi: Banka promosyonunda yeni rakam (Ziraat, Akbank, Garanti) 1

Bankaların promosyon kampanyaları ve tutarlar, emekli maaşına ve istenilen koşulların sağlanmasına göre değişkenlik gösterebiliyor. Dolayısıyla promosyon kampanyalarıyla ilgili ayrıntıların detaylı şekilde araştırılması önemli. İşte promosyon kampanyalarında banka banka son rakamlar:

Maaş zammıyla emekli kilitlendi: Banka promosyonunda yeni rakam (Ziraat, Akbank, Garanti) 2

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Banka aracılığı ile alanlara 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuluyor.

Diğer yandan emeklilere nakit promosyona ek 90 bin TL'ye varan imkan da sunuluyor.

Buna göre; ilk kez emekli olan veya maaşını bankaya taşıyanlara özel 40 Bin TL 12 ay vadeli faizsiz kredi bulunuyor. Otomatik fatura ödemelerine toplamda 6.000 TL iade sunuluyor. Bunun yanı sıra ücretsiz HGS etiketi, indirimli kiralık kasa hizmeti, aylık 6 bin TL'ye varan Bankkart Lira, dijital kanallardan ücretsiz para transferi hizmeti, yaklaşık 19 bin ATM'den ücretsiz işlem imkanı sunulurken ayrıca mevcut emekli müşterilere yılda iki kez 25 Bin TL'ye kadar 3 taksitli faizsiz nakit avans sunulduğu açıklandı.

Maaş zammıyla emekli kilitlendi: Banka promosyonunda yeni rakam (Ziraat, Akbank, Garanti) 3

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklilerinin 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabildiği belirtiliyor. Öte yandan SGK’dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olan hak sahiplerinin de, başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alabilecekleri aktarılıyor.

Maaş zammıyla emekli kilitlendi: Banka promosyonunda yeni rakam (Ziraat, Akbank, Garanti) 4

GARANTİ

Emekli maaşını bankadan alanlara 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül imkanı sunuluyor. Emekli maaşını bankaya taşıyanlara, 15.000 TL’ye varan nakit promosyon ve 10.000 TL'ye varan bonus imkanı sunuluyor.

Maaş zammıyla emekli kilitlendi: Banka promosyonunda yeni rakam (Ziraat, Akbank, Garanti) 5

AKBANK

SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene 15.000 TL’ye varan nakit promosyon imkanı sunuluyor.

Maaş zammıyla emekli kilitlendi: Banka promosyonunda yeni rakam (Ziraat, Akbank, Garanti) 6

DENİZBANK

Emeklilere 30.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuluyor.

Maaş zammıyla emekli kilitlendi: Banka promosyonunda yeni rakam (Ziraat, Akbank, Garanti) 7

TÜRKİYE FİNANS

Emeklilere 32.000 TL’ye varan nakit promosyon, bonus ve ödül imkanı sunuluyor.

Maaş zammıyla emekli kilitlendi: Banka promosyonunda yeni rakam (Ziraat, Akbank, Garanti) 8

QNB

Emeklilere 20 bin TL'ye varan promosyon imkanı sunuluyor.

Maaş zammıyla emekli kilitlendi: Banka promosyonunda yeni rakam (Ziraat, Akbank, Garanti) 9

ING

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını bankaya taşıyarak maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyonu imkanı, ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu imkanı sunuluyor.

Maaş zammıyla emekli kilitlendi: Banka promosyonunda yeni rakam (Ziraat, Akbank, Garanti) 10

YAPI KREDİ

30 bin TL'ye varan nakit promosyon sunuluyor.

Maaş zammıyla emekli kilitlendi: Banka promosyonunda yeni rakam (Ziraat, Akbank, Garanti) 11

VAKIFBANK

12 bin TL'ye varan promosyon sunuluyor.

Maaş zammıyla emekli kilitlendi: Banka promosyonunda yeni rakam (Ziraat, Akbank, Garanti) 12

İŞ BANKASI

25.000 TL’ye varan emekli promosyonu sunuluyor. Emekli maaşını bankaya taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için bankayı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını bankadan alanlara özel 15.000 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunuluyor. 10.000 TL'ye varan ek promosyon da bulunuyor.

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