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Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 2 Kasım 2026 Pazartesi altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 6 bin 289 liradan işlem görüyor. 2 Kasım 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 2 Kasım 2026 Pazartesi altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Gram altın cuma gününü önceki kapanışına göre yüzde 3,51 azalışla 6 bin 223 liradan tamamladı. Haftanın ilk işlem gününe alıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,07 artışla 6 bin 289 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 2 Kasım 2026 Pazartesi altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 374 liradan, Cumhuriyet altını 41 bin 306 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 2 Kasım 2026 Pazartesi altın fiyatları 2

Altının onsu ise cuma günü yüzde 3,6 azalışla 3 bin 870 dolara inerek yaklaşık bir yılın en düşük seviyesine geriledikten sonra yeni haftaya tepki alımlarıyla yüzde 1,02 artışla 3 bin 915 dolardan başladı.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 2 Kasım 2026 Pazartesi altın fiyatları 3

ABD'de devam eden Kongre ara seçimleri, varlık fiyatlamalarında siyasi gelişmelerin etkisini öne çıkarırken Başkan Donald Trump yönetiminin Kongre'deki çoğunluğunu koruyup koruyamayacağı piyasaların odağında yer alıyor.

Analistler, ABD'deki seçim sonuçlarının Trump yönetiminin Orta Doğu'daki hareket alanını etkileyebileceğini belirterek jeopolitik tarafta askeri gerilimlerin artabileceğine yönelik değerlendirmelerin öne çıktığını kaydetti.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 2 Kasım 2026 Pazartesi altın fiyatları 4

Bu ihtimale karşın, ABD ile İran arasında arabulucular üzerinden yürütülen müzakerelerde Hürmüz Boğazı'nı trafiğe tam anlamıyla açacak bir anlaşma sağlanabileceğine yönelik iyimserlikler varlığını sürdürüyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Washington yönetiminin Tahran'ın şartlarını kabul etmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını ve müzakerelerin süreceğini kaydetti. ABD-İran hattında anlaşma ihtimalinin oluşmasıyla petrol fiyatları geriledi. Aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,2 düşüşle 109 dolar bandına indi.

Öte yandan, makroekonomik gelişmeler kapsamında ABD'de geçen hafta açıklanan büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verileri, ülkede enflasyon risklerinin gelecek dönemde sürebileceğine işaret etti.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 2 Kasım 2026 Pazartesi altın fiyatları 5

ABD'de ekonomik aktivitenin sıcaklığını koruması ve fiyat artışlarındaki yüksek seyrin sürmesiyle ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik şahin öngörüler gücünü korudu. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yılın kalan bölümünde bir faiz artışına daha gidebileceğine yönelik ihtimaller yüzde 70'in üzerinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi, haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise dünya genelinde PMI verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.273,08
6.273,87
% 0.82
10:33
Ons Altın / TL
194.765,39
194.864,09
% 0.65
10:48
Ons Altın / USD
3.898,13
3.898,74
% 0.6
10:48
Çeyrek Altın
10.036,93
10.257,78
% 0.82
10:33
Yarım Altın
20.011,13
20.515,55
% 0.82
10:33
Ziynet Altın
40.146,60
40.906,15
% 0.82
10:33
Cumhuriyet Altını
41.641,00
42.278,00
% -0.28
12:59
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gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını ons altın altın fiyatları
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