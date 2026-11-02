Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 2 Kasım 2026 Pazartesi altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Gram altın cuma gününü önceki kapanışına göre yüzde 3,51 azalışla 6 bin 223 liradan tamamladı. Haftanın ilk işlem gününe alıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,07 artışla 6 bin 289 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 374 liradan, Cumhuriyet altını 41 bin 306 liradan satılıyor.

Altının onsu ise cuma günü yüzde 3,6 azalışla 3 bin 870 dolara inerek yaklaşık bir yılın en düşük seviyesine geriledikten sonra yeni haftaya tepki alımlarıyla yüzde 1,02 artışla 3 bin 915 dolardan başladı.

ABD'de devam eden Kongre ara seçimleri, varlık fiyatlamalarında siyasi gelişmelerin etkisini öne çıkarırken Başkan Donald Trump yönetiminin Kongre'deki çoğunluğunu koruyup koruyamayacağı piyasaların odağında yer alıyor.

Analistler, ABD'deki seçim sonuçlarının Trump yönetiminin Orta Doğu'daki hareket alanını etkileyebileceğini belirterek jeopolitik tarafta askeri gerilimlerin artabileceğine yönelik değerlendirmelerin öne çıktığını kaydetti.

Bu ihtimale karşın, ABD ile İran arasında arabulucular üzerinden yürütülen müzakerelerde Hürmüz Boğazı'nı trafiğe tam anlamıyla açacak bir anlaşma sağlanabileceğine yönelik iyimserlikler varlığını sürdürüyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Washington yönetiminin Tahran'ın şartlarını kabul etmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını ve müzakerelerin süreceğini kaydetti. ABD-İran hattında anlaşma ihtimalinin oluşmasıyla petrol fiyatları geriledi. Aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,2 düşüşle 109 dolar bandına indi.

Öte yandan, makroekonomik gelişmeler kapsamında ABD'de geçen hafta açıklanan büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verileri, ülkede enflasyon risklerinin gelecek dönemde sürebileceğine işaret etti.

ABD'de ekonomik aktivitenin sıcaklığını koruması ve fiyat artışlarındaki yüksek seyrin sürmesiyle ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik şahin öngörüler gücünü korudu. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yılın kalan bölümünde bir faiz artışına daha gidebileceğine yönelik ihtimaller yüzde 70'in üzerinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi, haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise dünya genelinde PMI verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır