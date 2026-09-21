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Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 21 Eylül 2026 Pazartesi altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından 6 bin 833 liradan işlem görüyor. 21 Eylül 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 21 Eylül 2026 Pazartesi altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Cuma gününü gram altın, önceki kapanışa göre yüzde 0,87 artışla 6 bin 864 liradan tamamlamıştı. Haftanın ilk işlem gününe satıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,47 azalışla 6 bin 833 lira seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 21 Eylül 2026 Pazartesi altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 190 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 554 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise yüzde 0,6 azalışla 4 bin 354 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 21 Eylül 2026 Pazartesi altın fiyatları 2

Orta Doğu'da süren bölgesel gerilimler ve Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlikler enerji arzına yönelik endişeleri canlı tutarken, akaryakıt fiyatlarındaki artış ekonomilerin büyüme ve enflasyon beklentilerini olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 21 Eylül 2026 Pazartesi altın fiyatları 3

ABD'de enerji maliyetlerinin yükselmesi, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik "şahin" beklentileri beslerken, para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed'in yıl sonuna kadar ilave bir faiz artışına gidebileceği yönünde yoğunlaşmaya devam ediyor. Bu hafta birçok Fed yetkilisinin yapacağı sözlü yönlendirmeler de yakından takip edilecek.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 21 Eylül 2026 Pazartesi altın fiyatları 4

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin artmasıyla petrol fiyatlarındaki yükseliş, Fed'in faiz artırımına yönelik beklentiler ve dolar endeksindeki yükseliş altının ons fiyatını baskılıyor.

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi ve Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olacağını belirtti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.825,95
6.826,70
% -0.57
09:36
Ons Altın / TL
212.275,38
212.362,53
% -0.57
09:51
Ons Altın / USD
4.350,35
4.350,79
% -0.64
09:51
Çeyrek Altın
10.921,52
11.161,66
% -0.57
09:36
Yarım Altın
21.775,78
22.324,86
% -0.56
09:36
Ziynet Altın
43.688,08
44.513,17
% -0.56
09:36
Cumhuriyet Altını
45.246,00
45.930,00
% 0.06
13:05
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