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Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 26 Ağustos 2026 Çarşamba altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Güne düşüşle başlayan gram altın 7 bin 161 liradan işlem görüyor. 26 Ağustos 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 26 Ağustos 2026 Çarşamba altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,21 artışla 7 bin 204 liradan tamamlamıştı. Bugün ise güne satıcılı başlayan gram altın saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 7 bin 161 lira seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 26 Ağustos 2026 Çarşamba altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 722 liradan, Cumhuriyet altını 46 bin 673 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da yüzde 0,7 azalışla 4 bin 626 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 26 Ağustos 2026 Çarşamba altın fiyatları 2

ABD mali sürdürülebilirliğine ilişkin güvenin yeniden bozulması ve ABD Hazinesinin uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırma kararı son günlerde altın fiyatlarını pozitif etkilemişti.

Doların değerlenmesi ve kar satışlarının etkisiyle bugün altının ons fiyatında düşüş eğilimi öne çıkıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 26 Ağustos 2026 Çarşamba altın fiyatları 3

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. ABD hükümetinin, İran ile yaşanan çatışmalar sırasında tahliye edilen bazı büyükelçiliklerine diplomatlarını geri göndermeye hazırlandığının öne sürülmesi ve arabulucu ülkelerin taraflar arasındaki müzakerelerin yeniden başlayabileceğine ilişkin açıklamaları, olası bir anlaşmaya yönelik iyimserliği artırdı.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 26 Ağustos 2026 Çarşamba altın fiyatları 4

Bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamalarının (PCE) beklentilerin altında gerçekleşmesi ve bu hafta Fed Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole Sempozyumu'nda güvercin mesajlar vermesi durumunda, altın fiyatlarının bu gelişmelerden destek bulabileceği tahmin ediliyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 26 Ağustos 2026 Çarşamba altın fiyatları 5

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de çekirdek PCE ve büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.168,01
7.168,88
% -0.47
10:34
Ons Altın / TL
222.872,48
222.917,84
% -0.5
10:49
Ons Altın / USD
4.632,05
4.632,55
% -0.56
10:49
Çeyrek Altın
11.468,82
11.721,11
% -0.47
10:34
Yarım Altın
22.865,95
23.442,23
% -0.47
10:34
Ziynet Altın
45.872,79
46.739,26
% -0.48
10:34
Cumhuriyet Altını
47.074,00
47.790,00
% -1.22
17:03
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gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını ons altın altın fiyatları
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