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Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 04 Ağustos altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 209 liradan işlem görüyor. 04 Ağustos 2026 Salı güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 04 Ağustos altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışa 6 bin 197 liradan tamamlamıştı.

Yeni güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 6 bin 209 lira seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 04 Ağustos altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 160 liradan, Cumhuriyet altını da 40 bin 453 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 04 Ağustos altın fiyatları 2

Altının onsu bugün yüzde 0,2 yükselişle 4 bin 62 dolarda seyrediyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 04 Ağustos altın fiyatları 3

ABD ile İran arasında süren gerilimin bu hafta nispeten azalmasına karşın, taraflar arasındaki görüşmelerden henüz somut bir sonuç alınamaması varlık fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ilişkin yaptığı açıklamada, Tahran ile müzakerelerin bugün yeniden başladığını ve şu anda sürdüğünü belirterek, İran'ın müzakereler konusunda birbiriyle çelişen açıklamalar yaptığını savundu.

Trump, "Şu anda İran'ın talebi üzerine Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve diğer ülkelerin de desteklediği görüşmeleri yürütüyoruz. Bu, onların iyi bir anlaşma yapması için son şansı." diye konuştu.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 04 Ağustos altın fiyatları 4

Söz konusu ülkelerden kendisine "saldırıları durdurması" çağrısı gelmese II. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük saldırılardan birine başlamaya hazır olduklarını dile getiren Trump, adı geçen Körfez ülkelerinden gelen telefonla saldırıları durdurma kararı aldığını bildirdi.

Bu gelişmelerin etkisiyle Hürmüz Boğazı'ndaki geçişler sınırlı şekilde devam ederken, petrol fiyatları da yeniden yükseliş eğilimine girdi.

Para politikası tarafında ise ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit bıraktığı toplantıda 3 üyenin faiz artışı yönünde oy kullanması, piyasalarda bir sonraki toplantıda şahin bir adım atılabileceği beklentilerini güçlendirmişti.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 04 Ağustos altın fiyatları 5

Ancak ülkede büyümenin beklentilerin altında kalması ve enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisinin fiyat artışlarında yavaşlamaya işaret etmesi, söz konusu beklentileri zayıflattı.

Halihazırda piyasalar, Fed'in yıl sonuna kadar bir kez faiz artırabileceğini büyük ölçüde fiyatlamaya devam ederken, cuma günü ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin bankanın faiz patikasına ilişkin beklentileri yeniden şekillendirebileceği tahmin ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, JOLTS açık iş sayısı ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirtti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.211,62
6.212,43
% 0.25
10:39
Ons Altın / TL
193.273,32
193.355,38
% 0.3
10:53
Ons Altın / USD
4.064,56
4.065,08
% 0.24
10:53
Çeyrek Altın
9.938,60
10.157,33
% 0.25
10:39
Yarım Altın
19.815,08
20.314,66
% 0.25
10:39
Ziynet Altın
39.754,39
40.505,06
% 0.25
10:39
Cumhuriyet Altını
40.634,00
41.251,00
% -0.06
17:01
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