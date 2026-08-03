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Bir sigara grubuna daha zam! Yeni tarife 4 Ağustos'ta başlıyor

Sigara fiyatlarındaki artış sürüyor. Son zamla birlikte bir sigara grubundaki tüm ürünlerin satış fiyatı 110 liraya yükselirken, yeni tarife 4 Ağustos 2026'dan itibaren uygulanacak.

Bir sigara grubuna daha zam! Yeni tarife 4 Ağustos'ta başlıyor
Aleyna Türkmen

Sigara fiyatlarında haziran ayında başlayan zam sürecine bir yenisi daha eklendi. Son fiyat güncellemesiyle birlikte bir sigara grubunda satış fiyatları yeniden artırıldı. Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla zam kararını duyurdu.

Bir sigara grubuna daha zam! Yeni tarife 4 Ağustos ta başlıyor 1

GÜNCEL SATIŞ FİYATI 110 LİRA

Erol Dündar'ın paylaştığı güncel listeye göre, ilgili sigara grubunda yer alan ürünlerin perakende satış fiyatına 10 TL zam geldi.

Haziran ayında başlayan fiyat artışlarının devam ettiği görülürken, son güncellemeyle birlikte söz konusu gruptaki tüm ürünler tek fiyat üzerinden tüketiciye sunulacak.

Bir sigara grubuna daha zam! Yeni tarife 4 Ağustos ta başlıyor 2

YENİ FİYATLAR 4 AĞUSTOS'TA GEÇERLİ OLACAK

Yeni tarifeye göre ilgili sigara grubunda yer alan tüm ürünlerin satış fiyatı 4 Ağustos 2026 itibarıyla 110 lira olarak uygulanacak. Böylece gruptaki tüm ürünler aynı fiyat etiketiyle raflarda yerini alacak.

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