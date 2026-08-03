'Ralli' yakın! Yıl sonu için rakam verdiler: Gram altın için yeni senaryo

Geçtiğimiz aylarda altının ani yükselişi birçok yatırımcı için dikkat çekici olmuştu. Fiyatların ani yükselişi sonrası geriye çekilmesiyle birlikte altın yatırımcıları yeniden yükseliş beklentisi içerisinde. Fiyatlar yılın ilk aylarındaki zirvenin ardından bir daha toparlanamasa da hem analistler hem de bankacılık devleri altında yeni bir rallinin yakın olduğunu belirtiyor.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, altının Ağustos 2024'ten bu yana devam eden güçlü yükseliş eğilimini koruduğunu belirten Deutsche Bank da yıl sonuna ilişkin tahmininde değişikliğe gitmedi.

'PATLAYICI FİYAT DAVRANIŞI'

Bankanın müşterilerine gönderdiği analiz notunda, altının halen "patlayıcı fiyat davranışı" olarak tanımlanan dönemde bulunduğu ve yıl sonu değerinin mevcut fiyatların üzerinde olduğu belirtildi.

3 SENARYO ANALİZ EDİLDİ

Araştırma analisti Michael Hsueh, altının bundan sonraki yönünü değerlendirmek için üç farklı analiz yöntemi kullandıklarını belirtti.

İlk hesaplamada, altının diğer emtialara göre uzun vadeli fiyat ilişkisi incelendi. Bu senaryo, ons fiyatında 2.600 dolar seviyelerine kadar geri çekilme ihtimalini ortaya koydu.

İkinci analizde kullanılan istatistiksel modele göre ise altının hem yukarı hem de aşağı yönlü hareket alanı sınırlı görünüyor. Deutsche Bank, bu modele göre altının 3.900 dolar civarında dip oluşturmuş olabileceğini değerlendiriyor.

GERÇEĞE UYGUN DEĞER 4700 DOLAR

Üçüncü analizde ise banka, resmi sektör talebi ve reel faiz etkilerini dikkate alarak yaptığı model güncellemesine rağmen yıl sonu için altının gerçeğe uygun değerini yaklaşık 4.700 dolar olarak hesapladı.

Bu seviye, Deutsche Bank'ın dördüncü çeyrek için daha önce açıkladığı 4.600 dolarlık tahminin de üzerinde yer alıyor. Buna rağmen banka mevcut yıl sonu fiyat hedefini değiştirmedi.

7 BİN LİRAYI AŞABİLİR

Deutsche Bank'ın yıl sonu için öngördüğü 4.700 dolarlık ons altın tahmininin gerçekleşmesi ve dolar/TL kurunun yaklaşık 47,4 seviyelerinde kalması halinde, gram altının da yıl sonunda 7.150-7.200 TL bandına yükselebileceği hesaplanıyor.

Ancak gram altın fiyatı ons kadar dolar/TL kurundaki değişime de bağlı olduğu için ons altınla aynı seviyelerde yükseliş görülmeyebilir.

BIS VERİLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Deutsche Bank, analizinde Uluslararası Ödemeler Bankası'nın (BIS) çalışmalarını da referans aldı.

Bankaya göre, altının Ağustos 2024'te başlayan güçlü yükseliş dönemi istatistiksel olarak halen sona ermiş değil. Kullanılan BSADF göstergesi zirve seviyelerinden gerilemiş olsa da kritik eşiğin üzerinde kalmayı sürdürüyor. Deutsche Bank, bunun altındaki uzun vadeli yükseliş eğiliminin devam ettiğine işaret ettiğini belirtti.