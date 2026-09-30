FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 30 Eylül 2026 Çarşamba altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 6 bin 588 liradan işlem görüyor. 30 Eylül 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 30 Eylül 2026 Çarşamba altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,64 artışla 6 bin 585 liradan tamamlamıştı. Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 6 bin 588 lira seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 30 Eylül 2026 Çarşamba altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 846 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 195 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise yüzde 0,1 azalışla 4 bin 180 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 30 Eylül 2026 Çarşamba altın fiyatları 2

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler, petrol fiyatları ve tahvil piyasasında görülen hareketler varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Dün yüzde 5,30 ile 2007'den bu yana en yüksek seviyeyi gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 5,24'te dengelendi. ABD'nin 30 yıllık tahvil faizi yüzde 5,62 ile 2002'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, ABD'nin 30 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 5,56 seviyesine geriledi.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 30 Eylül 2026 Çarşamba altın fiyatları 3

Dün yüzde 4,97 ile Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyeyi gören ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi ise bugün yüzde 4,90'da dengelendi.

Jeopolitik tarafta ise ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yaptırımların hafifletilmesine yönelik bir adım atmaya hazır olduğu yönündeki haberleri reddetmesiyle kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 artışla 103,1 seviyesinde seyrediyor.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rezai, ABD Başkanı Donald Trump’ı hedef alarak, "Trump ne müzakere yapabiliyor ne de savaşabiliyor." dedi.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 30 Eylül 2026 Çarşamba altın fiyatları 4

Söz konusu gelişmelerle, yükselen petrol fiyatlarının, enflasyon korkularını körüklemesi başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere dünya genelinde merkez bankalarının para politikalarında sıkılaşma sürecini hızlandırabileceği öngörülerinin artmasına yol açması tahvil piyasasında satış baskısına sebep olurken, ons altın üzerinde de baskı oluşturuyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 30 Eylül 2026 Çarşamba altın fiyatları 5

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı, dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı, enflasyon, ABD'de büyüme, çekirdek kişisel tüketim harcamaları, ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa düşüşle başladı! En çok gerileyen belli olduBorsa düşüşle başladı! En çok gerileyen belli oldu
Gram altın son 2 ayın en düşük seviyesinde: Gözler 15.30'a çevrildiGram altın son 2 ayın en düşük seviyesinde: Gözler 15.30'a çevrildi

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.615,33
6.616,26
% 0.45
10:37
Ons Altın / TL
205.644,28
205.730,61
% 0.4
10:52
Ons Altın / USD
4.195,94
4.196,46
% 0.34
10:52
Çeyrek Altın
10.584,53
10.817,59
% 0.45
10:37
Yarım Altın
21.102,91
21.635,17
% 0.45
10:37
Ziynet Altın
42.338,12
43.138,02
% 0.45
10:37
Cumhuriyet Altını
43.525,00
44.179,00
% 0.05
17:02
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını ons altın altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fatma Betül Sayan Kaya için dikkat çeken AK Parti kulisi: "Neredeyse hiç seveni yok"

Fatma Betül Sayan Kaya için dikkat çeken AK Parti kulisi: "Neredeyse hiç seveni yok"

Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın mal varlıklarının dondurulması talep edildi

Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın mal varlıklarının dondurulması talep edildi

Milli Takıma Belçika maçı öncesi iki kötü haber daha!

Milli Takıma Belçika maçı öncesi iki kötü haber daha!

Melis Sandal hakkında yakalama kararı! İddialar ile ilgili sessizliğini bozdu

Melis Sandal hakkında yakalama kararı! İddialar ile ilgili sessizliğini bozdu

Odine hissesinden 15 milyar TL'lik vurgun! Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı

Odine hissesinden 15 milyar TL'lik vurgun! Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı

Muhammed Yarız ile Serdar Turhan'a ait 5 villaya el konuldu

Muhammed Yarız ile Serdar Turhan'a ait 5 villaya el konuldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.