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AK Partili Nihat Zeybekci'nin parası Tera'da kalmış: "Fon mağdurlarından biriyim"

Türkiye'nin konuştuğu fon skandalının yankıları sürerken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci'nin soruşturmaya konu olan Tera'ya yatırım yaptığı ve parasının içeride kaldığı ortaya çıktı. İddialarla ilgili konuşan Zeybekci, 455 bin mağdurdan biri olduğunu söyledi. SPK'yı eleştiren Zeybekci, "Maalesef devletin ihmali var" diye konuştu.

AK Partili Nihat Zeybekci'nin parası Tera'da kalmış: "Fon mağdurlarından biriyim"
Devrim Karadağ

Fon skandalı Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında başta Pusula ve Tera olmak üzere 131 fon incelemeye alınmıştı. Gözaltı ve tutuklama işlemleri sürerken, yüzbinlerce mağdurun olduğu ortaya çıktı.

BEŞTEPE'DE 3 SAAT SÜREN 'FON' TOPLANTISI

Yaklaşık 500 bin yatırımcının parası içeride kalırken, SPK devreye girdi. Mağduriyetlerin giderilmesi için talimat veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise dün Beştepe'de konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile SPK, BDDK ve Borsa İstanbul başkanlarının katıldığı bir toplantı yaptı.

3 saat süren toplantıda sermaye piyasalarındaki işleyişin sağlıklı hale getirilmesi için atılacak adımlar değerlendirildi.

AK Partili Nihat Zeybekci nin parası Tera da kalmış: "Fon mağdurlarından biriyim" 1

FATMA BETÜL SAYAN KAYA VE EŞİNİN MAL VARLIKLARININ DONDURULMASI TALEP EDİLDİ

Fon yatırım yaptığı ortaya çıkan ve iddialar sonrası AK Parti'den istifa eden Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın, eşi İlyas Kaya’nın Özata Denizcilik hisse işlemlerinden elde ettiği 2,2 milyar TL’yi devlete iade ettiği iddia edilirken; yeni bir gelişme yalanmıştı. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamımda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya’nın mal varlıklarının dondurulması talep edildi.

AK Partili Nihat Zeybekci nin parası Tera da kalmış: "Fon mağdurlarından biriyim" 2

BU KEZ DE AK PARTİLİ NİHAT ZEYBEKCİ GÜNDEMDE

Fatma Betül Sayan Kaya'nın yankıları sürerken bu kez de bir başka AK Partili isim Nihat Zeybekci gündeme geldi.

TERA'DA PARASI KALMIŞ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci'nin soruşturmaya konu olan Tera'ya yatırım yaptığı ve parasının içeride kaldığı ortaya çıktı.

AK Partili Nihat Zeybekci nin parası Tera da kalmış: "Fon mağdurlarından biriyim" 3

ZEYBEKCİ: "455 BİN MAĞDURDAN BİRİYİM"

Ortağı olduğu 4 şirketin Tera'nın TP2 fonuna para yatırdığını söyleyen Zeybekci, 455 bin mağdurdan biri olduğunu açıkladı.

Sözcü Gazetesi'nden İsmail Saymaz'a konuşan Zeybekci, bu fonun manipülatif işlemler yapan fonlardan olmadığını güvenli görülüp aylık yüzde 3,5-4,5 kazandırdığını belirtti.

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"HABERİM OLSA PARAYI BU FONA KOYDURMAZDIM"

Kendisi bilgisi dışında 'arkadaşların' parasını buraya koyduğunu söyleyen Zeybekci, söz konusu fonlarla ilgili Bazı uyarılar geldiğini bu yüzden haberi olsa buraya parasını koydurtmayacağını söyledi.

AK Partili Nihat Zeybekci nin parası Tera da kalmış: "Fon mağdurlarından biriyim" 4

SPK'YI SUÇLADI: "MAALESEF DEVLETİN İHMALİ VAR"

Parasının içeride kaldığının altını çizen Zeybekci, SPK'yı suçladı. "Maalesef devletin ihmali var. Vatandaş 'Bir şey olsaydı devlet müdahale ederdi' güvencesiyle parasını fona koydu" dedi. SPK'nın tüm işlemleri saniye saniye görebildiğini ancak durdurup sorgulamadığını söyledi.

AK Partili Nihat Zeybekci nin parası Tera da kalmış: "Fon mağdurlarından biriyim" 5

'FATMA BETÜL SAYAN KAYA' MESAJI

Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili ise 'sonuna kadar gidilmeli' mesajı veren Zeybekci; manipülatif işlemlerle paralar kazananlara 455 bin mağduru bir tutmamak gerektirdiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Nihat Zeybekci AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi fon soruşturması
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