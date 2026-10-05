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Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 5 Ekim 2026 Pazartesi altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 560 liradan işlem görüyor. 5 Ekim 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 5 Ekim 2026 Pazartesi altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Gram altın cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,79 azalışla 6 bin 540 liradan tamamlamıştı. Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 6 bin 560 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 5 Ekim 2026 Pazartesi altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 820 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 80 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise yüzde 0,3 artışla 4 bin 152 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 5 Ekim 2026 Pazartesi altın fiyatları 2

ABD'de açıklanan zayıf istihdam verileri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayında faiz artırımına gideceğine yönelik beklentilerin azalması altın fiyatları için bir miktar destek sağlıyor.

Diğer taraftan yüksek tahvil faizleri ve enerji kaynaklı enflasyon risklerinin yeniden güçlenmesi altının yükseliş potansiyelini sınırlamaya devam ediyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 5 Ekim 2026 Pazartesi altın fiyatları 3

Bu hafta Fed’in üç yıl aradan sonra ilk kez faiz artırımına gittiği eylül toplantısına ilişkin tutanaklar yayımlanacak. Tutanakların, para politikasının izleyeceği yöne ilişkin daha fazla ipucu vermesi beklenirken, tutanaklardan gelecek mesajların varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 5 Ekim 2026 Pazartesi altın fiyatları 4

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde üretici enflasyonu verileri ile dünya genelinde açıklanacak PMI verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.567,85
6.568,84
% 0.4
10:10
Ons Altın / TL
204.172,34
204.227,40
% 0.35
10:25
Ons Altın / USD
4.153,28
4.153,91
% 0.28
10:25
Çeyrek Altın
10.508,55
10.740,06
% 0.4
10:10
Yarım Altın
20.951,36
21.480,04
% 0.4
10:10
Ziynet Altın
42.034,08
42.828,71
% 0.4
10:10
Cumhuriyet Altını
43.585,00
44.239,00
% -0.85
13:04
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