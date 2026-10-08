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Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 8 Ekim 2026 Perşembe altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 515 liradan işlem görüyor. 8 Ekim 2026 Perşembe güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 8 Ekim 2026 Perşembe altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Gram altın dün, günü önceki kapanışın yüzde 1,24 altında 6 bin 501 liradan tamamlamıştı. Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 6 bin 515 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 8 Ekim 2026 Perşembe altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 760 liradan, cumhuriyet altını 42 bin 850 liradan satılıyor.
Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 8 Ekim 2026 Perşembe altın fiyatları 2

Altının ons fiyatı yüzde 0,8 artışla 4 bin 117 dolarda seyrediyor. Altının onsu dün 4 bin 66 dolarla 2 ayın en düşük seviyesini görmüştü.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 8 Ekim 2026 Perşembe altın fiyatları 3

ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha yapabileceği beklentisinin güçlenmesi ve Orta Doğu'da yeni saldırılarla yükselen tansiyonun etkisi altın fiyatları üzerinde satış baskısı oluştururken, söz konusu satış baskısı yeni günde altında yatırımcılar için alım fırsatı oluşturuyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 8 Ekim 2026 Perşembe altın fiyatları 4

Analistler, bugün yurt içinde İstanbul Ekonomi Forumu'nun, haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.518,55
6.519,32
% 0.26
10:51
Ons Altın / TL
203.144,52
203.198,48
% 0.45
11:06
Ons Altın / USD
4.127,81
4.128,34
% 0.42
11:06
Çeyrek Altın
10.429,68
10.659,09
% 0.26
10:51
Yarım Altın
20.794,17
21.318,19
% 0.26
10:51
Ziynet Altın
41.718,71
42.505,99
% 0.26
10:51
Cumhuriyet Altını
43.165,00
43.819,00
% -1.11
17:02
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gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını ons altın altın fiyatları
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