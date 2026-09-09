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Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 9 Eylül 2026 Çarşamba altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 6 bin 860 liradan işlem görüyor. 9 Eylül 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 9 Eylül 2026 Çarşamba altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün ons altındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,11 azalışla 6 bin 784 liradan tamamlamıştı. Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,12 üzerinde 6 bin 860 lira seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 9 Eylül 2026 Çarşamba altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 244 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 762 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 9 Eylül 2026 Çarşamba altın fiyatları 2

Merkez bankalarına yönelik kuvvetlenen "şahin" tahminler ve yükselen tahvil faizleri dün altını baskıladı. Dün yüzde 1,2 düşüşle 4 bin 355 dolara inen altının ons fiyatı, yeni işlem gününde ise yüzde 1 artışla 4 bin 400 dolardan alıcı buluyor.

ABD ile İran arasında tırmanan gerilim, enerji arzına ilişkin endişeler ve değişen faiz beklentileri üzerinden varlık fiyatlamalarında yeniden belirleyici olmaya başladı.

ABD'nin dün, İran'ın petrol ihracatının merkezi konumunda olan Hark Adası'nı ve diğer önemli stratejik nokta Cask kentindeki bazı yerleri hedef aldığına ilişkin haberler, enerji arzına yönelik endişeleri artırdı.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 9 Eylül 2026 Çarşamba altın fiyatları 3

Bölgede gerginleşen jeopolitik hava, petrol tedarikine ilişkin süregelen risklerin yeniden fiyatlamalara yansımasına neden olurken Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar seviyesine yaklaştı. Petrol fiyatlarının artması, küresel çapta enflasyonun kalıcılığına ilişkin korkuları körükledi.

Bu gelişmelerin etkisiyle merkez bankalarının enflasyonist baskılar karşısında daha "şahin" bir duruş sergileyebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, tahvil piyasalarında satış baskısını artırdı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,82'ye yükselerek Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine yaklaştı.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 9 Eylül 2026 Çarşamba altın fiyatları 4

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek haftaki toplantısında politika faizini 25 baz puan artıracağına ilişkin beklenti yüzde 60 seviyesinde bulunurken yıl sonuna kadar bir faiz artırımının daha yapılabileceğine yönelik tahminler de masada kalmaya devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirtti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.858,78
6.859,77
% 1.07
09:54
Ons Altın / TL
213.436,76
213.524,15
% 1.13
10:09
Ons Altın / USD
4.403,52
4.404,04
% 1.1
10:09
Çeyrek Altın
10.974,04
11.215,73
% 1.07
09:54
Yarım Altın
21.879,50
22.431,46
% 1.07
09:54
Ziynet Altın
43.896,17
44.725,73
% 1.07
09:54
Cumhuriyet Altını
45.337,00
46.023,00
% 0.39
16:30
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