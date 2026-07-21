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Çeyrek altın ne kadar oldu? Gramda yükseliş: 21 Temmuz altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 178 liradan işlem görüyor. 21 Temmuz 2026 Salı güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gramda yükseliş: 21 Temmuz altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 6 bin 78 liradan tamamladı.

Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 6 bin 178 lira seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gramda yükseliş: 21 Temmuz altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 152 liradan, cumhuriyet altını da 40 bin 452 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gramda yükseliş: 21 Temmuz altın fiyatları 2

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 1,6 artışla 4 bin 71 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gramda yükseliş: 21 Temmuz altın fiyatları 3

Orta Doğu'da ABD ile İran arasında devam eden gerilim altının yönü üzerindeki etkisini sürdürüyor.

Bölgede karşılıklı saldırılar devam ederken İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekai'nin ABD ile müzakerelerin yeniden başlamasının mümkün olduğu yönündeki açıklamaları, bölgede barışın tesisine yönelik bir umut olarak görülmesine sebep oldu.

ALTIN FİYATLARI ÜZERİNDE BASKI DEVAM EDİYOR

İran tarafından yapılan bu açıklamayla ateşkes umutlarının yeniden yükselmesine neden olurken, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İran'ın, öldürdüğü her bir ABD'li asker için katbekat bedel ödeyeceğini" açıklamasıyla söz konusu gelişmeler, altın başta olmak üzere kıymetli metallerin karışık seyretmesine neden olmaya devam ediyor.

ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını sürdürmesi, İran’ın Körfez ülkelerindeki hedeflere misillemelerde bulunması ve Hürmüz Boğazı’ndan gemi geçişlerinin oldukça sınırlı kalması enerji arz güvenliğini yeniden gündemin merkezine taşıdı.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gramda yükseliş: 21 Temmuz altın fiyatları 4

Öte yandan Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a karşı "deniz ablukası uygulamaya başladıklarını" duyurdu. Husilerin açıklamasının ardından enerji maliyetlerinin yükseleceğine yönelik endişeler tahvil piyasasında satış baskısını artırırken dün 5 baz puan artışla yüzde 4,60'a çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinde bugün yatay bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksinin takip edileceğini belirtti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.176,50
6.177,33
% 1.62
10:58
Ons Altın / TL
191.947,96
192.026,06
% 1.55
11:13
Ons Altın / USD
4.067,28
4.067,78
% 1.48
11:13
Çeyrek Altın
9.882,40
10.099,94
% 1.62
10:58
Yarım Altın
19.703,03
20.199,88
% 1.62
10:58
Ziynet Altın
39.529,59
40.276,22
% 1.62
10:58
Cumhuriyet Altını
40.284,00
40.894,00
% -0.53
17:05
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