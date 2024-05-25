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Daha pahalıydı: Borsa İstanbul’dan Darphane’nin altın sertifikasına gol! ‘3 temel faktör var…’ dedi, tahmini açıkladı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
25.05.2024 11:46
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Ons altın fiyatı yüzde 3’ten fazla düşerken, gram altın fiyatı da bu rakama yakın geri çekilerek altın yatırımcılarını şaşırttı. Piyasalarda yaşanan düşüş sonrası panikleyen yatırımcı şimdi ‘altın düşecek mi, yükselecek mi?’ diye merak ediyordu. Altın için çifte tahmin geldi. UBS ons, Piyasa Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk ise gram öngörüsünü paylaştı. Uzman isim Darphane’nin altın sertifikasına dikkat çekerek, kritik bir yorumda bulundu.

Daha pahalıydı: Borsa İstanbul’dan Darphane’nin altın sertifikasına gol! ‘3 temel faktör var…’ dedi, tahmini açıkladı

Altın fiyatı, arka arkaya kayıplar kaydettikten sonra Cuma günü artış göstererek istikrar kazandı. ABD Ticaret Bakanlığı Nisan ayı için iyi bir Dayanıklı Mal Siparişleri raporu açıkladı ancak Mart ayındaki aşağı yönlü revizyon ABD Doları üzerinde baskı yarattı. Bu ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşüş, altının dip seviyeyi gördükten sonra toparlanmasına destek oldu. Ancak fiyatlar haftalık bazda yüzde 3'ten fazla düşüşle Aralık 2023'ten bu yana en büyük haftalık kaybını kaydetti.

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GRAM ALTIN FİYATI HAFTAYI KAYIPLA KAPATTI

Yurt içinde ise 24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,81 düşüşle 2.421 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,99 kayıpla 15 bin 977 liraya geriledi.

DOLAR YERİNDE SAYDI, BORSA YATIRIMCISININ YÜZÜ GÜLDÜ

Doların satış fiyatı yüzde 0,01 azalışla 32,2280 lira, euronun satış fiyatı da yüzde 0,13 düşüşle 34,9600 lira oldu. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise haftayı yüzde 0,31 değer kazanarak 10.676,65 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.633,93, en yüksek 11.088,01 puanı gördü.

altın dolar

ALTIN FİYATLARINDA YENİ TAHMİN

Altın fiyatları grafiği kırmızıda olduğu bir haftayı bırakırken UBS’den yeni bir tahmin geldi. De Banka altın fiyatlarına ilişkin tahminini yükselterek değerli metalin 2024 yılı sonuna kadar ons başına 2.500 dolardan 2.600 dolara ulaşacağını öngördü.

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BU 3 FAKTÖR ALTINI ZİRVEYE TAŞIYACAK

Yeni tahmin, 20 Mayıs'ta Fed'den faiz indirimi beklentilerinin artması ve ABD ekonomik verilerinin zayıflamasıyla gerieyen ABD dolarının etkisiyle altının ons başına 2.450 dolarla rekor kırmasının ardından geldi. Revize edilen tahmin üç temel faktörü yansıtıyor.

İlk olarak UBS, Nisan ayında ABD'den gelen daha yumuşak verilerin Federal Rezerv faiz indirimi beklentilerinin yeniden fiyatlanmasına yol açtığını ve para piyasalarının Nisan sonunda 28 baz puan olan 2024'te 40 baz puanlık gevşemeyi fiyatladığını belirtiyor.

İkinci olarak, UBS 2024 yılı için merkez bankası talep tahminini 800-850 metrik tondan 950-1.000 metrik tona yükseltti. Dünya Altın Konseyi'nin son dönemdeki ılımlı seyre rağmen 290 metrik tonluk rekor ilk çeyrek alımları bildirdiğine dikkat çekiliyor. Çin Merkez Bankası'nın altın alımlarındaki artış. Ancak İsviçre ticaret verileri Çin'de güçlü alımların devam ettiğini gösteriyor.

Üçüncü olarak, yaklaşan ABD seçimleri, Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmalar ve artan ABD-Çin ticaret gerilimleri de dahil olmak üzere devam eden jeopolitik belirsizliklerin altını bir hedge olarak desteklemesi bekleniyor.

ONS ALTIN (20)

DARPHANE’NİN ALTIN SERTİFİKASI PİYASAYA UYDU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk ise altın fiyatlarındaki düşüşe ilişkin yorum yaparken bir başka noktaya da dikkat çekti. Darphane’nin altın sertifikası fiyatında da gerileme olduğunu kaydeden uzman isim, “Daha önceli dönemde sertifika daha pahalıydı. Bu biraz doyuma ulaşmanın da getirdiği veya borsada fiyatların yükselmesi ile birlikte riskli varlıklara yönelme orada satışları beraberinde getirmiş olabilir gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

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MAYIS BİTTİ, HAZİRAN’DA BAŞKA BİR FİYAT!

Arz genişlemesinden dolayı Mayıs ayının düşüşle kapanabileceğini ancak Haziran ayından sonra işlerin tersine döneceğini söyleyen Yıldırımtürk, hem Fed’in faiz indirim beklentisi hem Avrupa ve ABD’den gelecek ekonomik veriler hem de jeopolitik gerginliklerin ons altın fiyatlarına yansıyacağını belirtti. Haziran ayı itibarıyla ons altında yeniden 2400 dolar üzerinin görülebileceğini, yıl sonunda ise 2700 dolar seviyelerine gelebileceğini açıkladı.

Altın gram fiyatı içinse yıl sonunda 3.750 lira seviyelerini işaret etti. Düğün sezonu öncesinde bu seviyelerin ise alım fırsatı için iyi bir konumda olduğunu vurguladı.


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