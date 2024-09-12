Darphane 0,5 ve 0,25 gram altın üretimini bitirmişti! İslam Memiş'ten yatırımcıyı heyecanlandıran görüşme: 'Önerim kabul edilirse' diyerek açıkladı

Altın fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 20 artışla ve Ağustos ayında 2.532,05 ABD dolarına ulaşarak gösterdiği güçlü performans ile dikkat çekiyor. Son on yılda ise altın, ABD doları cinsinden yıllık ortalama yüzde 8,4 getiri sağlayarak enflasyonu sürekli geride bıraktı. Bu, satın alma gücünü korumak isteyen uzun vadeli yatırımcılar için onu cazip bir seçenek haline getirdi.

Açıklanan ABD enflasyon verisinin 3,5 yılın en düşük seviyesinde olması ile korkular da azalırken altın fiyatları 2500 dolar üzerinde direncini korumaya devam ediyor. ABD enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığını artırmasının ardından altın bugün 2.529 dolarlık günlük zirveden geri çekildi.

“ZAMANI GELDİ”

Geçtiğimiz Cuma günü, Fed yetkilileri ılımlıydı. New York Fed Başkanı John Williams, faiz oranlarını düşürmenin işgücü piyasasını dengede tutmaya yardımcı olacağını söylerken, Vali Christopher Waller, politikayı gevşetmenin "zamanının geldiğini" söyledi. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, politika yapıcıların borçlanma maliyetlerini düşürme konusunda "ezici" bir fikir birliğine sahip olduğunu söyleyerek ılımlı bir tutum sergiledi. Fed yetkililerinin Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) para politikası toplantısı öncesinde karartma dönemine girdiğini belirtmekte fayda var.

GRAM, ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Yurt içinde altının gram fiyatı da ons ile birlikte hareket ediyor. Kapalıçarşı serbest piyasada gram altın fiyatı bu sabah 7.757 TL’den, çeyrek altın 4.642 TL’den ve Cumhuriyet altını da 19.215 TL’den değerleniyor.

0.5 VE 0.25 GRAM ALTIN İÇİN İSLAM MEMİŞ’TEN ÖNERİ

Altın fiyatları için yıl sonu beklentileri yükselişi ve beraberinde yeni rekorları işaret ederken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'i kabul etti. Memiş, yükselen altın fiyatları nedeniyle hediyelik olarak tercih edilen ancak üretimi yasaklanan 0.5 ve 0.25'lik altınlar için Yılmaz’a öneri sundu.

“Altın fiyatlarındaki yükseklik nedeniyle eş dost akrabalarının düğün ve özel günlerinde çeyrek altın yerine hediye olarak takılan gram altın 0.5 ve 0.25'lik altınların üretimi artık durdurulmuştu” diyen Memiş, “22 ayar ve 1 gram şeklinde üretilecek altınlara toplumdan böyle bir talep oluşumu vardı. Bu yasağın yanlış bir karar olduğunu, üretim yasanın kalkması ile alakalı bir sunumu da aktardım. 0.5 ve 0.25'lik altını üretim yasağı kalkabilir önerim kabul edilirse” diyerek toplantının detaylarını paylaştı.