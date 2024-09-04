Darphane'de 2 yıl sonra ilk! Seçim öncesinde altın bulmak için kuyumcu kuyumcu geziyolardı: Altın değil mevduat faizi dönemi

Son dönemde fiyatları artış trendine girse de yüksek faizin cazibesi, fiziki altın talebini etkiledi. Hem yerli hem de yabancı tarafında fiziki altına talep gerilerken gelişme Darphane’nin altın basım adedine de yansıdı.

Darphane Temmuz ayında 478 bin adet ile aylık bazda son iki yılın en düşük Cumhuriyet ziynet altın basımını gerçekleştirdi. Oysa seçim öncesi belirsizlik nedeni ile basım adedi Nisan'da 3,8 milyon ile 2021 yılından bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü.

YABANCILAR BİLE KURTARAMADI

Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren İstanbul Ticaret Odası (İTO) Kuyumculuk Meslek Komitesi Başkanı Ercan Özboyacı, “Artan faiz oranlarından sonra hane halkının tasarruf tercihi değişti ve altına talep neredeyse dip yaptı. Düşük bütçeli turistin gelmesi de sektörü negatif etkiledi. Yabancılar da kuyum almıyor” dedi.

MEVDUAT FAİZİ ALTININ TAHTINI SALLADI

Ekonomi'de yer alan haberde güvenli liman olarak adlandırılan altın, yılbaşından bu yana önemli yükselişteydi. Eylül ayının ilk gününe göre gerilese de yılbaşında 1.953 TL olan altın yüzde 40,14 oranında değer kazandı. Gram altın fiyatı son bir yılda ise yüzde 64,34 arttı. Mevduat faizleri ise bankaya ve vadeye göre değişmekle birlikte Merkez Bankası verilerine göre hali hazırda yüzde 60’a yakın seyrediyor. Ancak altın fiyatları gerek küresel piyasa gerekse yurt içi ekonomik gelişmelere göre yön bulduğu için mevduat faizine göre daha fazla risk taşıyor.

ALTIN TALEBİ DİPTE

Bu anlamda risk almak istemeyen yatırımcıların mevduat faizinin yüksek gelirine kapıldığını anlatan Özboyacı, “İç piyasaya gelince artan faiz oranlarından sonra hane halkının tasarruf tercihi değişti ve altın talebi neredeyse dip yaptı. Yine Turizmde yaşanan düşüş ve gelen turistin düşük bütçeli olması da katkı yapmadı” değerlendirmesinde bulundu.

“TALEP YÜKSEK DEĞİL, DENGELENME VAR”

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Darphane’nin basım adedindeki düşüşü şöyle yorumladı:

“İstanbul Altın Borsası’ndaki işlem hacmi önceki gün itibari ile 155 kilo iş olmuş. Darphane’ye gidilmemesinin bir gerekçesi de altın dışarıya göre primli olduğu için ancak aşırı bir talep olduğunda oraya gidiliyor. Şu an stoklardan tüketiliyor. Basımın düşük olmasının bir sebebi de bu. Zaten epeyce prim yaptığında altın stoklanmış verilmemişti piyasaya. Talep çok yüksek demiyorum ama bir dengelenme var. Bunun bir gerekçesi de yurt dışında altın fiyatları yükselecek, faiz indirimleri başlıyor. Onun da bir yansıması olur.”

ALTIN HESAPLARININ BÜYÜKLÜĞÜ 1 TRİLYON TL’Yİ AŞTI

Fiziki altın talebi düşerken altın mevduatında tam tersi bir durum yaşanıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bu yıl ocak ayında gerçek kişilerin 845 milyar TL olan kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğü, 7 ayda 162 milyar TL arttı. Ocak ayına göre yüzde 19,17 oranında artan gerçek kişilerin altın depo hesaplarının büyüklüğü 1 trilyon 7 milyar TL’ye ulaştı. Aynı dönemde gerçek kişilerin TL mevduatların büyüklüğü ise yüzde 22 artışla 4 trilyon 859 milyar TL’den 5 trilyon 932 milyar TL’ye çıktı.