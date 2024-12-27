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Değeri 1 senede %50 arttı! Altının 2025'teki akıbeti için konuştu: "Yine yatırımcısını sevindirecek"

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
27.12.2024 11:30
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Altın yatırımı güven yenilemeye devam ediyor. 29 Aralık 2023 güncel çeyrek altın kuru gram üzerinden 1970 TL'den işlem görürken bugün (27 Aralık 2024) 2981 TL'den işlem görüyor. 1 senelik süreçte 1000 TL'lik zam ile %50 artış gösterdi. Peki altının 2025'teki durumu ne olacak? Sarraf tek tek anlattı...

Değeri 1 senede %50 arttı! Altının 2025'teki akıbeti için konuştu: "Yine yatırımcısını sevindirecek"

Kayseri'de sarraflık yapan Bilal Çay, 2025'te altında son 2 yılda gördükleri artışı beklemediklerini söyleyerek, “Yeni yılda dalgalanmaların az olması hem bizi hem de yatırımcıyı memnun eder” dedi.

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UZUN VADE YATIRIMI: ALTIN

Altının son 2 yıldır ciddi bir yükseliş yaşadığını söyleyen Sarraf Bilal Çay, “Altın her zaman yatırım olarak uzun vadede de, kısa vadede de alınan bir araçtır. Biz uzun vadede daha çok tavsiye ediyoruz tabii. Çünkü yatırımcısını daha çok sevindiriyor. Uzun vadedeki yatırımların daha sağlıklı olması için güvenli bir liman oluyor. Altın satışları tabii yazın düğün sezonlarında artıyor, bizim de satışlarımız artıyor. Evlilik, nişan gibi organizasyonlar işimize hareketlilik katıyor. Potansiyelimizi de yükseltiyor. Kış sezonunda da daha sakin, durağan geçiyor. Altın fiyatları son 2 yıldır ciddi bir yükseliş yaşadı. 2025 yılında da bu son 2 yıldaki artış olmayabilir. Daha durağan geçmesini bekliyoruz. Piyasa nasıl gelişir bilemiyoruz ama son 2 yıldaki artışı beklemiyoruz açıkçası” dedi.

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"YİNE YATIRIMCISINI SEVİNDİRECEK"

Çay, altındaki durağanlığın uzun vade yatırımcılarını yine memnun edeceğini söyleyerek, “Bu durum da yine uzun vadedeki yatırımcısını memnun edecektir her zamanki gibi. Altın uzun vadedeki yatırımcısını hiçbir zaman üzmemiştir. Yeni yılda da altın çok dalgalı olmayacaktır ama yine de durağan bir seviyede emin adımlarla yükselecektir. Yine yatırımcısını sevindirecektir. Biz altında çok dalgalanmayı sevmiyoruz. Hızlı düşüş ve çıkışlar bize çok gelmiyor fakat emin adımlarla ilerlediği zaman hem yatırımcısını hem de bizi sevindirmiş oluyor” ifadelerini kullandı.

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(İHA)

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.979,40
2.979,71
% 0.06
11:44
Ons Altın / TL
92.529,06
92.561,03
% -0.05
11:59
Ons Altın / USD
2.626,13
2.626,56
% -0.3
11:59
Çeyrek Altın
4.767,03
4.871,83
% 0.06
11:44
Yarım Altın
9.504,27
9.743,66
% 0.06
11:44
Ziynet Altın
19.068,13
19.427,72
% 0.06
11:44
Cumhuriyet Altını
19.896,00
20.197,00
% 0
16:54
Anahtar Kelimeler:
Altın yatırım gram
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