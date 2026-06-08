Denge değişti, Kapalıçarşı'da son tablo 'Çeyrek altın bulunamıyordu'

Altın fiyatlarında yeniden hareketli bir gün yaşanıyor. İsrail ve İran arasında çatışmaların yeniden başlaması Orta Doğu'da tansiyonu yükseltti. Savaşa dair çeşitli açıklamalar gelmeye devam ederken petrol yükseldi, altın ise düştü. Peki, Kapalıçarşı'da son tablo ne oldu? İşte detaylar...

ALTIN GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Kapalıçarşı'daki son durumu aktaran TGRT Haber Muhabiri Nermin Geyik, 28 Şubat'tan bu yana yani ABD, İran ve İsrail Savaşı'nın başladığı günden bu yana gözlerin piyasalarda olduğunu vurgularken nisan ayında taraflar arasında bir ateşkesin yürürlüğe girdiğini ama o kırılgan ateşkeste de ilk kez füzelerin fırlatıldığını hatırlattı. Bölgede ve piyasalarda bir kez daha belirsizliğin hakim olduğu aktarılırken altının güne düşüşle başladığı vurgulandı. Geyik "Gram altın 6364 seviyelerinde an itibarıyla. 3 Haziran'daysa gram altın 6589 seviyelerine kadar gelmişti. 2 Mart'ı yani o savaşın başladığı günden sonraki ilk piyasa gününde 2 Mart'taysa altının en iyi alış fiyatı 7.642 TL'ydi. Aslında savaşın başladığı günden bu yana beklentilerimiz altının yükselmesiydi, korku da buydu ama öyle olmadı. Şu an itibarıyla yine altın Ortadoğu'daki gelişmelerle birlikte baskılanmış durumda. Geçtiğimiz hafta %-4,7 gibi yüksek bir oranda değer kaybetmişti. 4.328 dolardan da kapanış yapmıştı ons altın. Yeni haftaya da Ortadoğu'daki baskıyla giriş yaptı. Ons altın şu an itibarıyla 4288 dolardan alış fiyatı veriyor. Gram altındaysa 6363 alış fiyatı, 6443 TL de satış fiyatı var. Yükselen aslında yine petrolde oldu ama altın fiyatlarında savaşın başladığı günden bu yana yine bir baskılanma var, düşüşe geçti. Bugün itibarıyla da altın piyasaların açıldığı o ilk saatlerde ons altın alışı 4316 liraydı, şu an 4287 TL. Gram altınınsa yine piyasaların ilk kaçıldığı dakikalarda alış fiyatı 6.399 TL idi, satış fiyatı 6.400 TL'ydi. Ama şu dakika itibarıyla görüyorsunuz ki gram altının alış fiyatı 6362, satış fiyatı ise 6442'den şu anda yerini alıyor" dedi.

"O ALTIN KUYRUKLARI YOK"

Savaş sürecinde Kapalıçarşı'daki tabloyu özetleyen ve son durumu aktaran Geyik "O savaşın başladığı ilk günlerde, ilk aylarda Kapalıçarşı'da biz ciddi bir altın talebi görüyorduk. Hatta zaman zaman bu noktada gram altın veya çeyrek altın bulunamıyordu. Bugün geldiğimiz noktada o altın kuyrukları yok, biraz daha o endişe alımları baskılanmış durumda. Uzmanlara göre ise şu anda altın satış döneminde değil. Bunun altını çizelim. Peki beklentiler ne? Aslında bir yandan gözler ABD'de. Çünkü ABD'de de bu hafta enflasyon verileri açıklanacak. Yine altın için kritik öneme sahip o veri. Fed'den faiz indirimi beklentileri de bu yıl neredeyse ortadan kalkmasıyla birlikte sarı metal yine baskılanıyor diyebiliriz. Şimdi ABD'de geçtiğimiz hafta güçlü gelen istihdam verilerinin ardından bu hafta enflasyon rakamları tahminleri aşarsa altın için iyi bir hikaye olmaz diyor uzmanlar. Savaşın başladığı o günden bu yana biz altının rekor yükselişlere gideceğini düşünüyorduk. Piyasada olan korku buydu ama şu anda yine öyle bir şey yok. O kırılgan ateşkesin füzeler fırlatılmasıyla birlikte altında düşüşü gördük. Petrolde ise yine yükseliş var" dedi.

Altında şu anda 6357 TL alış fiyatı, 6434 TL satış fiyatı olduğunu belirten Geyik "Ama geçtiğimiz aylardaki gibi o gram altının piyasada bulunamaması ya da çeyrek altının piyasada bulunamaması gibi bir durum şu an için söz konusu değil. Ama tabii ki gözler hala Ortadoğu'daki o gerilimde. Fiyatların ne olacağı belirsizliğini koruyor" ifadelerini kullandı.