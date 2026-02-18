FİNANS

Dev bankadan yeni altın tahmini: Henüz sona ermedi! Sinyal geldi

Altın fiyatlarında rekor seviyelerin ardından gelen düşüş ve devam eden dalgalı seyir yatırımcılar arasında merak uyandırıyor. Bu nedenle bankaların altın raporları yakından takip ediliyor. Son olarak Kanadalı banka Scotiabank'tan dikkat çeken bir altın raporu geldi. Peki, altın ile ilgili beklenti ve değerlendirmeler neler? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? İşte 18 Şubat 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları ve rapordan dikkat çeken ayrıntılar...

Dev bankadan yeni altın tahmini: Henüz sona ermedi! Sinyal geldi
Hande Dağ

Gram altın fiyatı 2026 yılı içinde 7811 TL ile, ons altın da 5598 dolar ile rekor kırmış ve zirve seviyeyi görmüştü. Bu rakamdan sonra düşüşe geçen altında bir süredir dalgalı seyir hakim. Bir düşüp bir yükselen altın fiyatları için hem uzmanlardan hem de bankalardan dikkat çeken değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Peki, gram altın ne kadar oldu, ne kadar olacak? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? İşte 18 Şubat 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları ve dev bankadan altın değerlendirmesi...

Dev bankadan yeni altın tahmini: Henüz sona ermedi! Sinyal geldi 1

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın gün içinde en yüksek 6954 TL, en düşük 6826 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 10.50 itibarıyla 6.938 TL seviyesinde seyrediyor. Ons altın da gün içinde en yüksek 4942 dolar, en düşük 4854 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 11.06 itibarıyla 4.929 dolar seviyesinde seyrediyor.

Dev bankadan yeni altın tahmini: Henüz sona ermedi! Sinyal geldi 2

ALTIN FİYATLARINDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER

Dünya genelinde para politikası ile ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizlikler, jeopolitik riskler ve teknoloji yatırımlarının beklenen getiriyi sağlayıp sağlamayacağına yönelik sorgulamalar güvenli liman varlıklara talebi artırdı. ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl 3 faiz indirimine gideceğine yönelik öngörülerin gücünü koruması ve ABD-İran temaslarında ilerleme kaydedilmesine karşın devam eden jeopolitik riskler de altın talebini destekliyor. Analistler, Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) bugünkü toplantı tutanaklarındaki olası ipuçlarının yatırımcıların para politikası hakkında daha net bilgi alınmasına yardımcı olabileceğini kaydederek, nihai faiz oranına yönelik değerlendirmelerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Dev bankadan yeni altın tahmini: Henüz sona ermedi! Sinyal geldi 3

KANADALI BANKADAN ALTIN RAPORU

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kanada merkezli Scotiabank'tan altın fiyatlarıyla ilgili yeni bir rapor geldi. Dev banka altın boğa piyasasının devam edeceğini belirtti. Scotiabank analistlerinin, son 50 yıldaki altı büyük altın boğa döngüsü analiz edilerek mevcut yükseliş trendinin henüz sona ermediğini vurguladığı aktarıldı.

Dev bankadan yeni altın tahmini: Henüz sona ermedi! Sinyal geldi 4

Banka analistleri Tanya Jakusconek ve Hugo Ste-Marie liderliğindeki ekibin, 1970 yılına kadar uzanan döngüleri incelediği, tarihsel verilerin, boğa döngülerinin ortalama 48 ay sürdüğünü ve %336 getiri sağladığını ortaya koyduğu belirtildi.

Dev bankadan yeni altın tahmini: Henüz sona ermedi! Sinyal geldi 5

Mevcut döngünün ise 39. ayında ve %209 yükselişte olmasının, geçmiş örneklere göre hem süre hem de büyüklük açısından büyüme potansiyelinin devam ettiğine işaret ettiği kaydedildi.

Dev bankadan yeni altın tahmini: Henüz sona ermedi! Sinyal geldi 6

Scotiabank raporunda, bu seferki döngüde merkez bankaları farkına da dikkat çekildiği aktarıldı. Merkez bankalarının agresif altın alımlarına vurgu yapılarak bu durumun altının yükselişini destekleyebileceğinin belirtildiği kaydedildi.

Dev bankadan yeni altın tahmini: Henüz sona ermedi! Sinyal geldi 7

Scotiabank'ın, altının "adil değerini" 3,400 dolar olarak belirlediği, mevcut fiyatlardaki 1,600 dolarlık risk priminin doların güçlenmesi veya jeopolitik tansiyonun düşmesi durumunda risk teşkil edebileceği konusunda uyarıda bulunduğu belirtildi. Özellikle Ocak 2026'da gerçekleşen Kevin Warsh'un Federal Reserve (Fed) başkan adaylığı gibi kurumsal bağımsızlık sinyallerinin altın üzerindeki güvenli liman talebini baskılayabileceğinin ifade edildiği aktarıldı.

Dev bankadan yeni altın tahmini: Henüz sona ermedi! Sinyal geldi 8

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Dev bankadan yeni altın tahmini: Henüz sona ermedi! Sinyal geldi 9

18 ŞUBAT GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 11.06 itibarıyla 4.929 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 10.50 itibarıyla 6.938 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 11.04 itibarıyla 11.343 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 11.05 itibarıyla 22.670 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 11.18 itibarıyla 49.085 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 11.18 itibarıyla 119.596 TL seviyesinde.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.928,90
6.929,73
% 1.04
11:37
Ons Altın / TL
215.198,33
215.284,59
% 0.91
11:52
Ons Altın / USD
4.918,94
4.919,54
% 0.84
11:52
Çeyrek Altın
11.086,24
11.330,11
% 1.04
11:37
Yarım Altın
22.103,18
22.660,21
% 1.04
11:37
Ziynet Altın
44.344,95
45.181,83
% 1.04
11:37
Cumhuriyet Altını
47.884,00
48.619,00
% -1.04
17:00
