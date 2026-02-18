FİNANS

Altın için Şirin Sarı'dan 'kritik yıl' uyarısı 'Her şey beklenebilir'

Altın fiyatları ile ilgili son durum araştırılıyor. Altında dalgalı seyir devam ederken altının bundan sonraki yönünün ne olacağı da merak edilenler arasında yer alıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı yatırımcıya çok çarpıcı bir uyarı yaptı. Peki, gram altın, çeyrek altın kaç TL? Gümüş fiyatı ne kadar oldu? İşte 18 Şubat 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

Hande Dağ

Altın fiyatlarında son durum... Altın dalgalı seyrine devam ediyor. Bir düşüp bir yükselen altın fiyatlarındaki son tablonun yanı sıra önümüzdeki döneme dair beklentiler de altın yatırımcıları tarafından merak ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı'dan yatırımcılara dikkat çeken uyarılar geldi. Peki, gram altın ne kadar oldu, ne kadar olacak? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? İşte 18 Şubat 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

Altın için Şirin Sarı dan kritik yıl uyarısı Her şey beklenebilir 1

"BU YIL DAHA FAZLA GÖRECEĞİZ"

Dünkü A Para canlı yayınında HSBC'nin 'Değerli metallerde volatilite artacak ve oynaklık belirleyici olacak' yorumu ile ilgili değerlendirmeleri sorulan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı şu ifadeleri kullandı:

"Aslında biz bunu daha 1,5 aylık süreç içerisinde yaşıyoruz. Hızlı bir yükseliş görmüştük Ocak ayı itibarıyla ve Ocak ayının son gününde son iki gününde de altında % 20'ye varan düşüşlerin olduğunu gördük ve zaman zaman da işte dün (pazartesi), bugün (dün) sabaha karşı olan fiyatlamalarda, geçtiğimiz hafta yine 5 dakika içerisinde 100 dolarlık düşüşleriyle biraz kendini göstermeye başladı. Bazen zaman zaman altındaki hareketliliği, kriptodaki hareketliliğe benzetiyorduk. Sanki bir coin gibi davranıyor, sanki güvenli bir liman değilmiş gibi davranıyor diyorduk. Bunu bu yıl galiba daha fazla göreceğiz. Burada yatırım bankalarının fikirlerine ben de katılıyorum, zaten görüyoruz da.

Altın için Şirin Sarı dan kritik yıl uyarısı Her şey beklenebilir 2

"ALTIN FİYATLARINDAKİ OYNAKLIĞI ARTIRIYOR"

O yüzden 2026-27 altın için biraz kritik olacak açıkçası. Çok sert satışlar gördük açıkçası. Bunu yatırımcılar alım fırsatı olarak değerlendirdi. Hala Asya'yla yani doğuyla batı arasındaki farklılığa baktığımızda hala Asya cephesinde 5000 doların üzerinde fiyatlamalar varken fiziki piyasada bu tarafa baktığımızda 4900 dolarlardan fiyatlamaların olduğunu görüyoruz. Hala arada 300-400 dolarlık makas farklılıkları var. Yani doğuyla batının savaşı diyoruz ya altın cephesinde yani eninde sonunda Çin'le Amerika arasındaki savaşa dayanıyor. Bu ticari anlamda da olabilir ya da farklı her cephede olan savaştan bahsediyoruz. Bu altın fiyatlarındaki oynaklığı arttırıyor. Bu hafta Çin tatil pazartesiye kadar. Amerika'da dün (pazartesi) tatildi. O yüzden işlem hacmi düşüktü ama hemen Amerika'nın da açılmasıyla beraber o satışı gördük, piyasanın boş olması, Çin'in tatil olması bu hafta daha sert hareketlerin olmasını sağlayabilir ki özellikle Fed cephesini takip edeceğiz. Fed tutanaklarında faize dair olan ya da bir değişiklik var mı? Merkez Bankası üyelerinin buradaki görüşleri önemli olmuş olacak. Bir de cuma günü kişisel tüketim harcamaları olarak takip ettiğimiz Fed'in öncelikle takip ettiği enflasyon rakamları %3'e mi yakınsayacak yoksa TÜFE rakamlarındaki gibi o tarafta da yıllık bazlı düşüşler mi göreceğiz?

Altın için Şirin Sarı dan kritik yıl uyarısı Her şey beklenebilir 3

"HER ŞEY BEKLENEBİLİR"

O yüzden hem genel veriler kritik hem de Çin piyasası kapalı. O yüzden bu hafta her şey beklenebilir ama bu hafta bunu konuşurken önümüzdeki hafta Çin açılınca da her şey olabilir deriz muhtemelen. O yüzden bahaneler altında bitmeyeceği için o sert hareketler, o sert düşüşler daha fazla görülebilir.

Altın için Şirin Sarı dan kritik yıl uyarısı Her şey beklenebilir 4

"PORTFÖYLERİ ÇEŞİTLENDİRMEK ÖNEMLİ"

Peki bu durumda, bu tabloda altın yatırımcısı ne yapması gerekiyor? Şimdi portföyleri çeşitlendirmek için sonuçta enflasyon karşısında, jeopolitik riskler karşısında ya da tahmin edemediğimiz belki yapay zekanın, verilen yatırımların çok hızlı bir şekilde geri dönmemesi dolayısıyla yurt dışı borsalarındaki satışın etkisiyle, bir kere altın muhtemelen portföylerde bulunmaya devam edecek ve her şeyden etkilenmeye de devam edecek. O yüzden tamamen portföyleri altın olarak belirlemek değil de %20 ile %30 ya da %15 ile %20 arasında portföyleri çeşitlendirmek altın açısından önemli.

Altın için Şirin Sarı dan kritik yıl uyarısı Her şey beklenebilir 5

"ALTIN BİLE ZARAR ETTİREBİLİR BU YIL"

Ama 2026'da çok sert hareketler sadece altında beklenmiyor. Birçok üründe bekleniyor. Buna karşı da altın da bundan olumsuz etkilenebilir. Yani portföyü kaybettiğimiz zaman üzülmeyeceğimiz belki de altından bu zamana kadar kazananlar olduysa da bunu farklı yatırım araçlarına kaydırabilecekleri bir yıl diye konuşuyoruz 2026 için. Bu fikrim devam ediyor. Her geçen gün olan altın hareketleri de bunu açıkçası teyit ediyor. Altın bile zarar ettirebilir bu yıl. O yüzden kritik yıllardan bir tanesini yaşıyoruz. Bu belki 2030'a kadar devam edecek. O yüzden doğru yerde almak, doğru yerde satmak bazen çok çok profesyonellerin bile başaramadığı bir şey oldu son yıllarda. O yüzden çeşitlendirmek için evet altını kullanabiliriz ama varlığımızın hepsini altına dönmek, arabamızı satalım, elimizi satalım, altın alalım fikri doğru bir fikir değil bu yıl"

Altın için Şirin Sarı dan kritik yıl uyarısı Her şey beklenebilir 6

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Altın için Şirin Sarı dan kritik yıl uyarısı Her şey beklenebilir 7

18 ŞUBAT GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.41 itibarıyla 4932 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.27 itibarıyla 6934 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.28 itibarıyla 11.341 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.28 itibarıyla 22.676 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.42 itibarıyla 49.275 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 07.42 itibarıyla 120.059 TL seviyesinde.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.941,02
6.941,92
% 1.22
08:33
Ons Altın / TL
215.833,41
215.936,48
% 1.21
08:48
Ons Altın / USD
4.935,14
4.935,77
% 1.17
08:48
Çeyrek Altın
11.105,63
11.350,04
% 1.22
08:33
Yarım Altın
22.141,86
22.700,08
% 1.22
08:33
Ziynet Altın
44.422,18
45.260,69
% 1.22
08:33
Cumhuriyet Altını
47.884,00
48.619,00
% -1.04
17:00
