Dev bankalardan yıl sonu altın tahmini geldi! O ülke tek başına en büyük alıcı, en çok 3 yatırım aracı tercih ediliyor

Altın için yıl sonu tahminleri yapılmaya devam ediliyor. Gram altın için 4 bin 500 TL ons altın için 3 bin 500 dolar seviyesi beklenirken dev bankalardan yeni tahminler geldi. Dünyanın en büyük ve en etkili yatırım bankalarından Morgan Stanley ve Goldman Sachs ons altın için dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Morgan Stanlet tarafından yayımlanan rapora göre, dolarındaki değer kaybının emtia fiyatlarını destekleyeceğini vurgulandı. ABD'de enflasyonun artması da yatırımcıların emtia piyasalarına olan ilgisini artırabilir. Özellikle Çin'den gelebilecek olası teşvik politikalarının sektör üzerinde sürpriz şekilde olumlu bir etki yaratabileceği kaydedildi.

PİYASALARDA 1 AĞUSTOS RİSKİ!

ABD’nin uygulamaya koymayı planladığı yeni gümrük tarifeleri sektör için bir risk unsuru olarak öne çıkıyor. Morgan Stanley, 1 Ağustos itibarıyla bazı ülkelere yönelik tarifelerin yeniden artırılmasının beklendiğini ve çelik, alüminyum, bakır gibi sektörleri kapsayan bu tarifelerin sanayi sektöründe maliyet enflasyonunu tetikleyebileceğini belirtti. Çin’de ihracatın metal talebini desteklemeye devam ettiğini belirten banka, ancak bu etkinin, tarifelerdeki geçici askıya almaların sona ermesiyle birlikte zayıflayabileceğini öngörüyor.



3 EMTİA ÖNE ÇIKIYOR!

Morgan Stanley, yatırım açısından en çok tercih ettiği emtialar arasında altın, gümüş ve COMEX bakır vadeli kontratlarını gösterdi. Banka, altının dördüncü çeyrek için ons başına hedef fiyatını 3 bin 800 dolara yükseltti. Bu artışın arkasında; merkez bankası alımları, yatırımcı talebi, zayıf dolar, ETF’lerin ilgisi ve süregelen belirsizliklerin etkili olduğu belirtildi. Ayrıca, tüketicilerin yüksek fiyatlara uyum sağlamasıyla mücevher talebinde toparlanma bekleniyor.



2026 İÇİN 4 BİN DOLAR TAHMİNİ

Goldman Sachs, altın piyasasına ilişkin yayımladığı son analizde, ons fiyatının 2026 yılının ortasında 4 bin dolara ulaşabileceğini açıkladı. Banka, 2025 yıl sonu için ise fiyat hedefini 3 bin 700 dolar olarak belirledi.

Analizde, altın fiyatlarındaki yükseliş beklentisinin en önemli nedenlerinden biri olarak merkez bankalarının istikrarlı alımları gösterildi. 2025 yılının Ocak-Mayıs döneminde merkez bankaları ve kurumsal yatırımcıların ortalama aylık 77 ton altın satın aldığı bilgisi paylaşıldı.



ÇİN TEK BAŞINA EN BÜYÜK ALICI KONUMUNDA

Bu alım hızı, Goldman Sachs’ın daha önce 2026 ortası için öngördüğü 80 tonluk aylık hedefin biraz altında kalsa da piyasadaki güçlü talebin sürdüğüne işaret ediyor. Yalnızca Mayıs ayında toplam 31 ton altın satın alındığı belirtilirken, bu rakama ABD dışı alımlar dahil edildi. Çin, tek başına 15 tonluk alımla öne çıktı ve en büyük alıcı konumuna yerleşti.

Goldman Sachs, yatırım fonlarının net pozisyonlarının Nisan ayındaki zirvelerden sonra gerilemesiyle birlikte, ETF’ler ve merkez bankaları için yeni alım fırsatlarının oluştuğunu belirtti. Bu durumun, altın fiyatlarında istikrarlı bir yükseliş trendini destekleyebileceği vurgulandı.