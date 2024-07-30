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Doların altından halıyı çekecek! Altın fiyatları Fed faiz kararı öncesi yükselişte: İslam Memiş gram altın için tahminini açıkladı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
30.07.2024 09:54
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Altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı öncesinde hafif yükseliş yaşadı. Piyasalar Fed'in faizleri Eylül ayında düşürme ihtimalini konuşurken yurt içinde de gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı yatırımcının gündeminde yer alıyor. Uzmanlar yarın için altın fiyat tahminini açıklarken, altın fiyatlarının destek bulabileceğini kaydetti. İslam Memiş ise gram altın tahminini açıkladı.

Doların altından halıyı çekecek! Altın fiyatları Fed faiz kararı öncesi yükselişte: İslam Memiş gram altın için tahminini açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı beklentisi ve faiz oranlarına ilişkin yeni ipuçlarının, yatırımcıların dolara yönelmesini sağlamasıyla altın fiyatları, önceki seanstaki keskin düşüşün ardından hafif yükseldi. Altın, yarınki faiz kararı öncesinde bir miktar uzun pozisyon alan dolardaki artışla baskı altında kaldı. Ons altın şu sıralar 2.388 dolar seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN (3)

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Yurt içinde ise 22 gram altın fiyatı 2.525 TL, 24 ayar altının gram fiyatı 2.713 TL’den işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 4304 TL’den satışa sunuluyor. Kapalıçarşı’da Cumhuriyet altını fiyatı da 17.488 TL seviyesinden alıcı buluyor.

FED FAİZ KARARI BELLİ OLUYOR

Fed'in Çarşamba günü sona erecek iki günlük toplantının sonunda faiz oranlarını sabit tutması, ancak enflasyonun yüzde 2 hedefine yaklaştığını kabul ederek Eylül ayı gibi erken bir tarihte politika gevşemesine kapı açması bekleniyor.

Yatırımcılar ayrıca, Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam raporu başta olmak üzere, bu hafta açıklanacak bir dizi istihdam verisini de takip edecek. İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın politika toplantıları da bu hafta yapılacak.

GRAM ALTIN (57)

YARIN İÇİN ALTIN TAHMİNİ

KCM Trade'in baş piyasa analisti Tim Waterer, “Fed toplantısının tonu ve Cuma günkü istihdam raporu, yatırımcıların şimdi ile yılsonu arasında daha fazla faiz indirimi fiyatlamaya başlaması halinde ABD dolarının altından halıyı çekebilir. Dolarda yaşanacak herhangi bir düşüş, yeniden 2.400 doların kuzeyindeki seviyeleri görebilecek olan altına büyük olasılıkla bir destek sağlayacaktır” dedi.

GRAM ALTIN (13)

DÜŞÜŞ YAŞANSA DA YIL SONU GRAM ALTIN BEKLENTİSİ DEĞİŞMEDİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise altın fiyatları için dikkat çeken şu açıklamaları yaptı:

“Bir aylık süreç içerisinde gram altın 245 lira değer aldı. Biz 2 hafta önce gram altında 2 bin 682 lira seviyesini gördük. Şu anda 2 bin 575 lira. Tekrar dinlenme modu var. Her ay yeni bir rekor, her ay yeni bir zirve test etmeye devam ediyor. Orta ve uzun vadede beklentimiz yükselişlerin devam etmesi yönünde. Mayıs ve Haziran aylarında altın fiyatları sakin, dinlenme modunda geçirdi. Şu anda gerilemesine rağmen 2 bin 575 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Altının fiyatına değil, miktarına bakmak lazım. Bu yıl sonuna kadar beklentimiz 3 bin, 3 bin 500 lira aralığında. Teknik olarak bu seviyeler görülebilir ama farklı bir gelişme olursa tekrar yorumlamak lazım.”

ALTIN

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Anahtar Kelimeler:
Fed Altın
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