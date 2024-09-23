DOPİNG ETKİSİ! Yastığının altında altın olanlar dikkat! Altın fiyatları daha da artar mı? Uzman isim canlı yayında açıkladı

Ekol TV'de altın fiyatlarını yorumlayan Doç. Dr. Murat Turgut, altın fiyatlarının geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 'FED'in yaptığı faiz indirimi altında resmen doping etkisi yaptı!' diyen Turgut, bundan sonrasında da altının yerinde

durmayacağını ifade etti.

"RİSKLERİN DEVAM ETMESİ ALTINA ETKİ YAPTI!"

"2600 doların üzerine çıktı. Uzakdoğu piyasalarına da bakarsak altının onsunun daha da artacağını düşünüyorum. 2600 dolar bazında yerini buldu. Jeopolitik risklerin hala devam etmesi, altına etki etti.

Gram altın fiyatları neredeyse 3 bin TL sınırına dayandı. Çeyrek altın da 4.700 TL seviyesini geçti. Yarım altın da yavaş yavaş 10 bin TL seviyesine gidiyor. Anlık altın fiyatlarını Mynet'ten takip edebilirsiniz...

ALTIN FİYATLARI DAHA DA ARTAR MI?

Altında özel bir durum var, altın bu aşamada özel bir talep görüyor. Yılbaşından bu yana altın yatırımcısına kazandırdı. Ons dolar karşısında %25 artıda sene başından beri! Şunu söylemek lazım Türkiye ekonomisinde dolar artışı gündeme gelecektir o zaman altın fark yaratacaktır.

Yatırımcı şunu görmeli yatırımcı TL yatırımı yaptıysa altın getirisini yakaladı diyebiliriz. TL mevduatına verilen faiz aşağı yukarı aynıydı.

Ons bazında dolar bazında çok ciddi bir performansı var, %25'ik %30'luk dolar bazında bir prim var. Tüm dünyada dolar bazında primler incelenir."