Düğüm 15.30’da çözülüyor! En güçlü ipucu: Altın fiyatlarında kader günü

Yatırımcılar Cuma günü açıklanan zayıf tarım dışı istihdam verisinin ardından ABD Merkez Bankası Fed’in 18 Eylül’de ne kadar faiz indireceğini öngörmek için bu kez de bugün açıklanacak ABD tüketici enflasyonu verilerine odaklanacak.

ABD ENFLASYON VERİSİ BELLİ OLUYOR

TSİ 15.30’da ABD TÜFE verisi açıklanacak. Manşetin yüzde 2,9’dan 2,6’ya düşmesi, çekirdeğin ise yüzde 3,2 olarak kalması bekleniyor. Veri, haftanın en kritik verisi. Analistler sonuca bağlı olarak ‘piyasa risk iştahı ve FED’e dair beklentiler değişebilir’ yorumunu yapıyor.

Mevcut durumda yatırımcılar Fed'in şu anda yüzde 5,25 ila yüzde 5,5 aralığında olan faiz bandının bu ay çeyrek baz puan düşürmesine yüzde 67 ihtimali verirken, 50 baz puan artış ihtimalide yüzde 33 olarak fiyatlanıyor.

Uzmanlar, “Açıklanacak enflasyon verisinde fiyat artış hızında yavaşlamanın devam etmesi halinde Fed’in faiz indirim döngüsünde eli rahatlayabilir. Bu durumda ‘’istihdam odaklı’’ yaklaşım ön plana gelirken bir süre enflasyon endişeleri arka planda kalabilir” diye değerlendirmede bulunuyorlar.

Piyasalar 18 Eylül’ü atlattıktan sonra ise ABD’de Kasım ayında yapılacak kritik başkanlık seçimini konuşacak.

ALTIN VE DOLARDA SON DURUM

Bu sabah global piyasalarda risk iştahı negatif. ABD vadelileri yüzde 0,4-0,6 aralığında eksi. Asya piyasaları da satıcılı. Hong Kong yüzde 1,4 civarında, Japonya yüzde 1,0 civarında, Çin yüzde 0,9 civarında negatif. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,63, Dolar Endeksi 101,4 ve ons altın 2.517 Usd civarında işlem görüyor.

Yurt içinde gram altın fiyatı 2.763 TL, çeyrek altın 4.652 TL ve Cumhuriyet altını da 19.256 TL seviyelerinden değerleniyor.

Dolar kuru bu sabah 34,06 TL, euro ise 37,62 TL seviyesinde.