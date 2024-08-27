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Dünden bu yana altın hareketli... Altın 27 Ağustos'a nasıl başladı? Altın almak mantıklı mı? Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
27.08.2024 09:25
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Altın dün haftaya rekor seviyede başladı. Ons altın dün akşam saatlerinde 2 bin 513 dolardan işlem gördü. Fed'in faiz indirimi kararına az bir zaman kala gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını şu an ne kadardan satılıyor? Uzmanlar altın alıp satmayı tavsiye ediyor mu? İşte cevabı...

Dünden bu yana altın hareketli... Altın 27 Ağustos'a nasıl başladı? Altın almak mantıklı mı? Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları dün zirvedeki yerini bir kez daha sabitlemişti. Altındaki bu hızlı yükseliş ise yatırımcının dikkat kesilmesine neden oldu. Jeopolitik gelişmeler ve Jackson Hole sempozyumunda Fed Başkanı Powell'nin güvercin açıklamaları ise piyasalarda hareketlilik oluşturmuştu.

Eylül ayına az bir zaman kala Fed'in faiz indirimi kararını alacağı kesin bir gözle bakılırken; Altın ve Para Piyasaları Uzmanı M. Ali Yıldırımtürk, mevcut şartların altını desteklediğini belirterek “Portföylerde %40 altın olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

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ALTIN GÜNE NASIL BAŞLADI?

Serbest piyasada 27 Ağustos 2024 gram altın fiyatı 2751 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise işlemler 2771-2811 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4527 TL’den, yarım altın 9 bin 067 TL’den ve tam altın da 18 bin 051 TL’den satılıyor. Cumhuriyet altını ise 18 bin 490 TL'den işlem görüyor.

Küresel piyasalarda ons altında ise işlemler 2514 dolara yakın devam ediyor. Dünkü rekor seviyelere göre ons ve gramda yaklaşık %0,75 gibi sınırlı bir gerileme yalanıyor. Dolar endeksinin 100,85 ve ABD 2/10 yıllık tahvil faizlerinin %3,82-%3,93 seviyelerinde zayıf görünümü, ons altına da pozitif yansıyor.

ALTIN 2024 BEKLENTİ VE HEDEF

Ons altının 2500 dolar üzerinde yer edinmeye başladığını, Kapalıçarşı’da da gram altının 2800 TL seviyelerini korumaya çalıştığını belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı M. Ali Yıldırımtürk, “FED’in faiz indirimi, jeopolitik riskler ve ABD’de seçim belirsizliği, altında küresel etkiler olarak öne çıkıyor” dedi.

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ALTIN YİNE DE OLABİLİR

İç piyasalarda ise dövizde yaşanan yukarı hareketin gram altına destek olduğunu belirten M. Ali Yıldırımtürk, “Dolarda da herhangi bir geri çekilme beklenmiyor. Dolayısıyla altında muhtemel kâr satışları sınırlı kalabilir. Ana yön orta-uzun vadede yukarı. Portföylerde %40 altın olabilir” diye konuştu.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.751,84
2.752,26
% 1,11
09:22
Ons Altın / TL
85.597,61
85.627,75
% 55,75
09:37
Ons Altın / USD
2.515,83
2.516,16
% -2,22
09:37
Çeyrek Altın
4.402,94
4.499,95
% 1,81
09:22
Yarım Altın
8.778,36
8.999,90
% 3,62
09:22
Ziynet Altın
17.611,75
17.944,75
% 7,21
09:22
Cumhuriyet Altını
18.588,00
18.869,00
% 29,00
17:07
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çeyrek altın Altın ons altın yatırım altın ne kadar
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