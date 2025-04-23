'En son kim alacak' kavgası! Altın fiyatları altın günlerini de etkiledi 'Uzlaşamadık, güne başlamadık'

Altın fiyatlarındaki hareketlilik özellikle kadınlar arasında çok yaygın olan altın günlerine de etki etti. Bir süredir altın günlerinin nasıl devam edeceği ya da farklı bir yöntem izleyip izlemeyeceklerine dair kadınlar arasında konuşmalar yaşanırken toplanacak altın miktarında da değişiklikler gündem oluyor.

"EN SON KİM ALACAK KAVGASINA GİRİŞTİK"

TV100 canlı yayınında altın günlerine dair teyzesiyle yaşadığı bir diyaloğu anlatan Cansu Canan "Eskiden altın günlerinde ilk ben alacağım kavgası oluyormuş. Şimdi... Teyzemle konuştum geçen gün, sever o günü. Diyor ki 'Şimdi en son kim alacak kavgasına giriştik' diyor. Uzlaşamadık, güne başlamadık' diyor" dedi.