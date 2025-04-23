FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın
  4. 'En son kim alacak' kavgası! Altın fiyatları altın günlerini de etkiledi 'Uzlaşamadık, güne başlamadık'

'En son kim alacak' kavgası! Altın fiyatları altın günlerini de etkiledi 'Uzlaşamadık, güne başlamadık'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
23.04.2025 11:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altında peş peşe yaşanan rekorların ve yüksek fiyatların etkisi altın günlerinde de kendini gösteriyor. Özellikle kadınlar arasında çok yaygın olan altın günleri, altın fiyatlarındaki yükselişlerle beraber boyut değiştirmeye başladı. Önceleri altın gününe katılacak kişilerin, altını ilk kimin alacağını tartıştığı şimdi ise altını en son kimin alacağına dair kavgaların yaşanıp hatta bazı altın günlerinin bu nedenle başlamadığı öğrenildi.

'En son kim alacak' kavgası! Altın fiyatları altın günlerini de etkiledi 'Uzlaşamadık, güne başlamadık'

Altın fiyatlarındaki hareketlilik özellikle kadınlar arasında çok yaygın olan altın günlerine de etki etti. Bir süredir altın günlerinin nasıl devam edeceği ya da farklı bir yöntem izleyip izlemeyeceklerine dair kadınlar arasında konuşmalar yaşanırken toplanacak altın miktarında da değişiklikler gündem oluyor.

altıngünüiç

"EN SON KİM ALACAK KAVGASINA GİRİŞTİK"

TV100 canlı yayınında altın günlerine dair teyzesiyle yaşadığı bir diyaloğu anlatan Cansu Canan "Eskiden altın günlerinde ilk ben alacağım kavgası oluyormuş. Şimdi... Teyzemle konuştum geçen gün, sever o günü. Diyor ki 'Şimdi en son kim alacak kavgasına giriştik' diyor. Uzlaşamadık, güne başlamadık' diyor" dedi.

aa1

Canlı Borsa
Trump söylemini değiştirdi! 'Onu kovmaya niyetim yok'Trump söylemini değiştirdi! 'Onu kovmaya niyetim yok'
Altın alırken... 'İlçe seçimine göre binlerce lira kar edilebiliyor' Altın alırken... 'İlçe seçimine göre binlerce lira kar edilebiliyor'
ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.080,94
4.081,63
% -1.9
11:29
Ons Altın / TL
126.950,67
127.105,18
% -1.84
11:44
Ons Altın / USD
3.317,23
3.317,78
% -1.91
11:44
Çeyrek Altın
6.529,51
6.673,47
% -1.9
11:29
Yarım Altın
13.018,20
13.346,93
% -1.9
11:29
Ziynet Altın
26.118,02
26.612,23
% -1.9
11:29
Cumhuriyet Altını
28.356,00
28.785,00
% 0.72
16:52
Anahtar Kelimeler:
Altın altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Seyirciyi ayağa kaldıran kavga! Acun Ilıcalı konseyi topladı: "Seni yarışmada tutamayız"

Seyirciyi ayağa kaldıran kavga! Acun Ilıcalı konseyi topladı: "Seni yarışmada tutamayız"

Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı

Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı

Altın alırken... 'İlçe seçimine göre binlerce lira kar edilebiliyor'

Altın alırken... 'İlçe seçimine göre binlerce lira kar edilebiliyor'

Açıklamalarıyla piyasayı kasıp kavuran Trump'tan tarihi geri adım: Gümrük tarife oranı da düşecek

Açıklamalarıyla piyasayı kasıp kavuran Trump'tan tarihi geri adım: Gümrük tarife oranı da düşecek

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sınır 19'dan 21'e yükseltildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sınır 19'dan 21'e yükseltildi

Zam geldi! Akaryakıt tabelası tekrar değişti

Zam geldi! Akaryakıt tabelası tekrar değişti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Her adımda farkı hissettiren Adidas'ın Terrex serisi indirimde

Her adımda farkı hissettiren Adidas'ın Terrex serisi indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.