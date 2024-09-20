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Eylül ayının en kritik günleri geçti... 20 Eylül 2024 tarihinde altın kaç lira? TCMB'nin kararı sonrası sarı metalde son durum ne?

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
20.09.2024 07:17
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Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekonomi dünyasından beklenildiği gibi politika faiz kararını yüzde 50'de sabit bıraktı. Çarşamba günü de Fed faiz kararını 4 yıl aradan sonra 50 baz puan indirerek yüzde 4.75- 5.00 bandına getirmişti. Peki bu kritik iki karardan altın nasıl etkilendi? 20 Eylül 2024 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? Cumhuriyet altını güne nasıl başladı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün gerçekleştirilen Para Politikası Kurul toplantısının ardından politika faiz kararını açıklamıştı. Merkez'den beklenildiği gibi bu ay da es geçildi ve faiz sabit bırakılarak yüzde 50 bandında sabit kaldı. Ancak TCMB, karar metninde ek sıkılaşma vurgusunu kaldırdı.

Fed ise Çarşamba günü politika faizini açıklamıştı. Piyasaların faiz indirimine kesin gözyüle baktığı ancak kaç baz puanlık bir indirimin geleceği tahmin edilmeye çalışılan kararda 50 baz puanlık bir indirime gidildi ve faiz 4.75-5-00 olarak belirlendi.

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Ekonomi dünyası eylül ayının en kritik iki gününü yaşadıktan sonra yatırımcılar altın da yaşanan hareketliliklere yöneldi. Peki 20 Eylül 2024 tarihinde altında ne gibi hareketlilikler yaşanıyor?

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın güne 2840 TL'den başlarken; çeyrek altın 4 bin 676 TL'den başladı. Cumhuriyet altını ise 19 bin 96 lira oldu.

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20 EYLÜL 2024 TARİHİNDE ONS ALTIN KAÇ LİRA?

Ons altın güne 2 bin 592 dolardan başladı.

MERKEZ BANKASI NE ZAMAN FAİZ İNDİRİMİNE GİDER?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Merkez'in yıl sonuna kadar faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle baktığını ifade etti.

Memiş, piyasalarda hareketlilik yaşanacağını beklediğini ifade ederek, "Ancak önümüzdeki hafta kar satışlarına normal olarak bakmak gerek. Fed coşkusuyla beraber ons altın 2 bin 600 dolar, gram altın 2 bin 905 liraya yükseldi" cümlelerini kurdu.

Altın için tahminlerini de paylaşan Memiş, "Gram altın da 2 bin 820-2 bin 920 lira aralığını takip edeceğim" ifadelerini kurdu.

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