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Fed faiz kararı altın fiyatlarını nasıl etkiler? Bir rekor daha kırıldı: İslam Memiş, ‘Çarşamba 21.30’dan sonra…’ diyerek gram altın tahminini açıkladı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
16.09.2024 07:27
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Altın fiyatları yaklaşan Fed faiz kararı toplantısı öncesi yükselişini hız kesmeden sürdürüyor. Bu sabah ons altın rekor seviyeye yükseldi. Yurt içinde gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatları ise yatırımcıların radarında. Peki Fed faiz kararı altın fiyatlarını nasıl etkileyecek? Uzmanlar yeni öngörülerini anlattı. Piyasa Uzmanı İslam Memiş, 18 Eylül Çarşamba saat 21.30'u işaret ederek gram altın tahminini açıkladı. İşte Kapalıçarşı güncel altın fiyatları ile haberin detayları...

Fed faiz kararı altın fiyatlarını nasıl etkiler? Bir rekor daha kırıldı: İslam Memiş, ‘Çarşamba 21.30’dan sonra…’ diyerek gram altın tahminini açıkladı

Ons altın, Asya'da pek çok piyasanın tatil olduğu ortamada, düşük bir işlem hacmi ile de olsa yukarı hareketini devam ettiriyor. ABD Merkez Bankası Fed’in yarın başlayacak vea iki gün sürecek toplantısından çıkacak kararı bekleyen ons altın, 50 baz puan gibi büyük bir faiz indirimi yapılacağı beklentisini fiyatlıyor.

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ONS ALTIN FİYATI REKOR KIRDI

Bu sabah ons altın 2589,03 doları gördü ve tüm zamanların rekorunu kırdı. Şu sıralarda ise 2586 dolar seviyesinde hareket ediyor.

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“DOLAR DÜŞÜŞE DEVAM EDERSE ALTIN 2700 DOLARI GÖRÜR”

KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, “Fed'in bu hafta 50 baz puanlık bir kesinti yaparak baltayı kullanma ihtimali altın ve doları zıt yönlere sevk etti. Altın için genel koşullar elverişli olmaya devam ediyor ve daha fazla kazanç olası. Eğer dolar düşüş eğilimini sürdürürse, altın yılsonuna kadar 2.700 dolara ulaşabilir” dedi.

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GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Yurt içinde ise gram altın fiyatı haftanın ilk gününde Kapalıçarşı serbest piyasada 2792 TL seviyesinde, çeyrek altın 4.701 TL seviyesinde ve Cumhuriyet altını da 19.460 TL seviyesinde bulunuyor.

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“PİYASALAR POHPOHLAMA FİYAT İÇERİSİNE GİRDİ”

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Fed’in faiz indirimi beklentileriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, "Piyasalar o kadar çok pohpohlama bir fiyat içerisine girdi ki, Fed üyelerinden birisi 25 baz puanlık faiz indiriminin yetmeyeceğini, 50 baz puan indirilebileceğini söyledi. Bu açıklamadan sonra piyasa tekrar bir gaz aldı, EFT’lerden çıkışlar oldu ve fiziki tarafa kayış yaşandı. Merkez bankaları taleplerini artırdı" diyerek piyasalardaki hareketliliği değerlendirdi.

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18 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT!

Memiş, Fed’in tüm cephanesini tek bir toplantıda kullanmayacağını öngörerek, "18 Eylül akşamında Fed’in 25 baz puanlık faiz indirimi yapması cepte. 50 baz puan indirimi de yapabilir ama bu kadar maceraya gireceğini düşünmüyorum. Fed, piyasayı biraz daha oyalayacak ve 25 baz puanlık faiz indirimi yapacak" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısının ardından kar satışlarının başlamasını beklediğini belirterek, “21.30'da da Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısı var. Basın mensuplarının sorularını cevaplayacak. İşte bu Fed Başkanı’nın açıklamalarından sonra, saat 21.30'da sonra, satışları görmeye başlayacağız” açıklamasında bulundu.

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"100 DOLARLIK ARTIŞ SÜRPRİZ"

Altın fiyatlarıyla ilgili de önemli değerlendirmelerde bulunan Memiş, ons altın için "Fed toplantısına kadar 2596, 2606 ve 2616 dolar seviyelerine kadar yükselişler görülebilir. Yıl sonu beklentimiz 2600 dolar seviyesinde," açıklamasını yaptı. Özellikle son 10 günde altının 100 dolar artış kaydetmesini sürpriz olarak nitelendiren Memiş, altının 2000 dolar seviyesinin altına düşmeyeceğini düşündüğünü belirtti.

GRAM ALTIN (37)

İSLAM MEMİŞ’TEN GRAM ALTIN TAHMİNİ

Gram altın tarafında da değerlendirmelerde bulunan Memiş, "Gram altın 2788 lira seviyesinden başlattığı yükseliş trendini 2850 seviyesine kadar devam ettirdi. Fed toplantısından sonra ons altındaki harekete göre gram altın da bir hareketlenme gösterecek. Yıl sonu için beklentim 3000-3500 lira arasında" diyerek altın bulunduranlara tavsiyelerde bulundu.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.821,27
2.821,51
% 0.42
07:45
Ons Altın / TL
87.737,75
87.922,98
% 0.41
08:00
Ons Altın / USD
2.585,48
2.585,78
% 0.29
08:00
Çeyrek Altın
4.514,03
4.613,17
% 0.42
07:45
Yarım Altın
8.999,85
9.226,34
% 0.42
07:45
Ziynet Altın
18.056,13
18.396,25
% 0.42
07:45
Cumhuriyet Altını
18.764,00
19.048,00
% -0.03
13:00
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Anahtar Kelimeler:
Altın
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