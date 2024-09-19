Fed faiz kararı ile altın fiyatları uçtu! 'Hedefimiz' diyerek yeni rakamı açıkladılar (19 Eylül güncel gram altın, çeyrek altın fiyatları)

Altın fiyatları Fed faiz kararı sonrası dalgalı bir seyir izledi. Buradaki hareketlilik ile gram altın fiyatı da tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Altının ons fiyatı 2600 dolar seviyesini aşarken, gram altın TL fiyatı da 2.846 seviyesinin üzerine yükseldi.

FED’İN FAİZ KARARI BEKLENTİYE PARALEL GELDİ

Son olarak Mart 2020’de faiz indirimine giden ve pandemi sonrasındaki dönemde sıkı para politikasına geçiş yapan Fed, 4,5 yıl sonra ilk kez faiz oranlarında indirim yaptı. İndirime kesin gözüyle bakılsa da atılacak adımın 25 baz puan mı yoksa 50 baz puan mı olacağına dair belirsizlikler vardı. Merkez Bankası son dönemde piyasalarda oluşan ağırlıklı beklentiye paralel olarak politika faizinde 50 baz puanlık indirim yaptı.

GELECEK YIL 4 FAİZ İNDİRİMİ ÖNGÖRÜLDÜ

En az faiz indiriminin büyüklüğü kadar yakından takip edilen bir diğer konu başlığı ise güncellenen makroekonomik tahminlerdi. Bu çerçevede yılın geri kalanında 25 baz puanlık 2 faiz indirimi daha öngören Fed, 2025 yılında ise 4 indirime işaret etti.

ALTIN FİYATLARINDA YENİ REKOR

Altın fiyatları Fed'in 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından rekor kırarak 2600 dolar psikolojik bandını aştı. Ancak Fed Başkanı Powell’ın kameralar karşısına geçmesinin ardından ons altın fiyatı geri çekildi. Powell'ın politika yapıcıların agresif bir şekilde gevşemek için acele etmediklerini belirtmesiyle gerileyen altın, bu sabah kayıplarını geri alarak artış gösterdi.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Bu yıl yaklaşık yüzde 25’lik bir artış performansı sergileyen ons altın şu sıralar 2.560 dolar seviyesinin üzerinde değerleniyor. Yılın başından bu yana yüzde 45 artan altının gram fiyatı Kapalıçarşı serbest piyasada bu sabah 2.808 lira seviyelerinde bulunuyor.

ALTIN İÇİN 3000 DOLAR TAHMİNİ

Ons altın için yılsonu fiyat hedefinin 2.750 dolar olduğunu ifade eden Blue Line Futures baş piyasa stratejisti Phil Streible, "12 ila 15 aylık fiyat hedefimiz ise 3.000 dolar. Faiz indirimlerinin hızı her zaman böyle olmuştur. Eğer bir altın yatırımcısıysanız büyük bir faiz indirimi görmek istemezsiniz çünkü bu sizi nihai orana daha hızlı yaklaştırır" dedi.

19 EYLÜL PERŞEMBE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ(TL)2.807,60 SATIŞ(TL)2.808,13

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ(TL) 4.635,00 SATIŞ(TL) 4.695,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ(TL) 18.485,00 SATIŞ(TL) 18.702,00

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ(TL) 2.593,39 SATIŞ(TL) 2.612,70