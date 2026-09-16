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Fed sonrası piyasa çalkalandı: Altın fiyatlarında hareketlilik

Altın fiyatlarında gün boyunca görülen yükseliş, ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz kararının ardından yerini geri çekilmeye bıraktı. Ons altın 4 bin 353 dolardan 4 bin 324 dolara gerilerken, 6 bin 812 TL seviyesini gören gram altın da 6 bin 768 TL ‘ye çekildi. Piyasalardaki hareketlilik, Fed’in politika faizini 25 baz puan artırmasının ardından hız kazandı.

Fed sonrası piyasa çalkalandı: Altın fiyatlarında hareketlilik
Sariye Nur Dönmez

Küresel piyasaların yakından izlediği Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) iki gün süren toplantısı tamamlandı. Toplantının ardından Fed'in yeni faiz kararı kamuoyuyla paylaşıldı.

Fed, politika faizini 25 baz puan artırarak, 3,75- 4,00 aralığına yükseltti.
Kararın piyasa beklentileri ile büyük ölçüde uygun olması ilk etapta sert bir fiyatlama yaratmadı. Ancak yatırımcıların karar metninde enflasyona yönelik verilen mesajlara odaklanması ile varlık fiyatlarındaki dalgalanma arttı.

Fed sonrası piyasa çalkalandı: Altın fiyatlarında hareketlilik 1

Fed enflasyonun hala yüksek seviyelerde seyrettiğine dikkat çekerken, alınan faiz kararının fiyat artışlarının yüzde 2 hedefine daha hızlı dönmesine katkı sağlamasının amaçlandığı bildirildi.

KARAR AÇIKLANDI, ONS ALTIN GERİ ÇEKİLDİ

Faiz kararı açıklanmadan önce değerli metallerde alıcılı seyir dikkat çekti. Faiz kararının duyurulmasının ardından altın piyasasındaki yukarı yönlü seyir tersine döndü. Açıklama öncesinde 4 bin 353 dolar civarında bulunan ons altın, kararın ardından 4 bin 324 dolar seviyesine kadar geriledi.

Fed sonrası piyasa çalkalandı: Altın fiyatlarında hareketlilik 2

GRAM ALTIN 6 BİN 768 TL’YE GERİLEDİ

Ons altındaki düşüş yurt içindeki gram altın fiyatlarına da etki etti. Fed kararı öncesinde 6 bin 812 TL seviyesine kadar yükselen gram altın, açıklamanın ardından 6 bin 768 TL seviyesine geriledi.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.683,15
6.684,02
% -0.45
22:56
Ons Altın / TL
207.463,42
207.523,14
% -0.64
23:11
Ons Altın / USD
4.264,46
4.265,03
% -0.68
23:11
Çeyrek Altın
10.693,03
10.928,38
% -0.45
22:56
Yarım Altın
21.319,24
21.856,75
% -0.45
22:56
Ziynet Altın
42.772,13
43.579,82
% -0.45
22:56
Cumhuriyet Altını
44.921,00
45.600,00
% 1.09
17:00
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Altın ons altın fed açıklaması
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