Fed sonrası piyasa çalkalandı: Altın fiyatlarında hareketlilik

Küresel piyasaların yakından izlediği Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) iki gün süren toplantısı tamamlandı. Toplantının ardından Fed'in yeni faiz kararı kamuoyuyla paylaşıldı.

Fed, politika faizini 25 baz puan artırarak, 3,75- 4,00 aralığına yükseltti.

Kararın piyasa beklentileri ile büyük ölçüde uygun olması ilk etapta sert bir fiyatlama yaratmadı. Ancak yatırımcıların karar metninde enflasyona yönelik verilen mesajlara odaklanması ile varlık fiyatlarındaki dalgalanma arttı.

Fed enflasyonun hala yüksek seviyelerde seyrettiğine dikkat çekerken, alınan faiz kararının fiyat artışlarının yüzde 2 hedefine daha hızlı dönmesine katkı sağlamasının amaçlandığı bildirildi.

KARAR AÇIKLANDI, ONS ALTIN GERİ ÇEKİLDİ

Faiz kararı açıklanmadan önce değerli metallerde alıcılı seyir dikkat çekti. Faiz kararının duyurulmasının ardından altın piyasasındaki yukarı yönlü seyir tersine döndü. Açıklama öncesinde 4 bin 353 dolar civarında bulunan ons altın, kararın ardından 4 bin 324 dolar seviyesine kadar geriledi.

GRAM ALTIN 6 BİN 768 TL’YE GERİLEDİ

Ons altındaki düşüş yurt içindeki gram altın fiyatlarına da etki etti. Fed kararı öncesinde 6 bin 812 TL seviyesine kadar yükselen gram altın, açıklamanın ardından 6 bin 768 TL seviyesine geriledi.