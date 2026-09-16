Akaryakıtta yeni aşama: Üç hane! Motorine zam beklentisi ortaya çıktı

MOTORİN ZAMMI SON DAKİKA | Akaryakıt ürünlerinde fiyatlar değişmeyi sürdürüyor. Motorine gelen son zammın ardından motorinde yeni bir zam olup olmayacağı araştırılıyor. Buna göre motorin zammı ile ilgili yeni beklenti ortaya çıktı. Peki, motorin 100 TL'yi aşacak mı? En son gelen zamla motorin fiyatları özellikle bazı illerde 100 TL'ye çok yaklaşmıştı. Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı, benzin fiyatı ve LPG fiyatı 16 Eylül 2026 Çarşamba ne kadar? İşte motorin zammı ve İstanbul, Ankara, İzmir 16 Eylül 2026 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...

MOTORİNDE YENİ ZAM BEKLENTİSİ

Motorinle ilgili yeni zam beklentisi belli oldu. Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "17 Eylül 2026, akaryakıt yeni bir aşamaya geçiyor. İki haneli fiyatlar yerini üç haneliye bırakacak. Motorine bu gece yarısı 4,62 TL zam bekleniyor. Bir litre motorinin fiyatı 100 TL'yi aşacak. Tüm zamanların rekoru kırılacak. (ÖTV ayarlaması olur mu? Saat 16.00'da belli olacak.)" ifadelerini kullandı.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (16 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 80.26 TL

Motorin: 95.60 TL

LPG: 34.99 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 80.12 TL

Motorin: 95.46 TL

LPG: 34.39 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 81.25 TL

Motorin: 96.75 TL

LPG: 35.09 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 81.52 TL

Motorin: 97.02 TL

LPG: 34.99 TL