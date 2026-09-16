Duyan e-Devlet'e koşuyor: Binlerce kişi bekliyordu, süreç başladı

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamuda istihdam hakkı bulunan vatandaşlar için 2026 yılı Eylül dönemi tercih sürecini başlattı. Hak sahipleri tercihlerini üzerinden 14 - 24 Eylül 2026 tarihleri arasında yapabilecek. Tercih işlemleri 24 Eylül 2026 gecesi, saat 23.59’da sona erecek.

TERCİHLER E-DEVLET'TEN YAPILACAK

Bakanlığın duyurusuna göre hak sahipleri tercih işlemlerini e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek. Hak sahipleri tercih ekranına, “2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme İşlemleri” hizmetinden ulaşabilecek.

TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

14 Eylül'de başlayan tercih süreci, 24 Eylül 2026 saat 23.59'da sona erecek. Hak sahiplerinin belirtilen süre içerisinde tercihlerini tamamlamaları gerekiyor. Tercih kılavuzu ile işlemlere ilişkin rehber de Bakanlık tarafından erişime açıldı.

KAMUDA İSTİHDAM HAKKI BULUNANLARI KAPSIYOR

Tercih süreci, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamuda istihdam hakkından yararlanmaya hak kazanan kişileri kapsıyor. Yerleştirme işlemleri, hak sahiplerinin e-Devlet üzerinden bildirecekleri tercihler doğrultusunda gerçekleştirilecek.