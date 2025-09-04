'Gider mi gider' Herkes dev bankanın altın için verdiği rakamı konuşuyor! 'Uzak ihtimal değil'

Altın fiyatları küresel ekonomide yaşanan gelişmeler ve jepolitik risklerle yeniden fiyatlanmaya devam ediyor. Son günlerde altında sert yükselişlerle beraber peş peşe rekorlar gelince altın yatırımcısının gözü fiyatlara ve bundan sonraki döneme dair tahminlere çevrildi. ABD'li dev banka Goldman Sachs'ın analizindeki 5000 dolar rakamı da gündem oldu. Uzman isim altının yükselişinin nedenlerini ve bankanın altın yorumunu değerlendirdi.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte güncel altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Gram altın 4717 TL ile en yüksek seviyesini görürken ons altın da 3578 dolar ile rekor seviyesini gördü. Gram altın saat 13.37 itibarıyla 4688 TL seviyesinde seyrediyor. Ons altın ise saat 13.53 itibarıyla 3541 dolar seviyesinde fiyatlanıyor.

"BU ÇOK UZAK BİR İHTİMAL DEĞİL"

Ekol TV yayınında konuşan ekonomist Hatice Kolçak şu ifadeleri kullandı:

"Altın durdu durdu, Nisan'dan bu yana, son bir hafta içerisinde hızlı bir şekilde küçük bir ralli yaptı kendi içerisinde ama bizim o takip ettiğimiz 3.500 dolar çok önemliydi ve hani orayı geçmesi önemliydi. Orayı geçti. Şimdi Goldman'ın da bir analizi var; 5.000 dolar bekliyorum. Sebebi de diyor ki eğer Fed'in bağımsızlığı tartışılmaya devam ederse yani bu altın 5.000 dolara kadar da gidebilir diyor. Gider mi? Evet gider. Yani bu çok uzak bir ihtimal değil açıkçası altın cephesinde.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın niye yükseliyor? Özellikle şu son dönemece baktığımız zaman; bir Rusya Ukrayna savaşını hatırlayalım. Hani barış geliyordu, görüşmeler yapıldı ama maalesef oradan olumlu bir şey çıkmadı. Yani dolayısıyla altında çok büyük bir gerileme buna bağlı görmedik. Fakat şu son raddede özellikle bu hızlı atağın arkasında özellikle Amerika başta olmak üzere tahvillerdeki faizlerin yükselmesi, uzun vadeli tahvillerin satılması da diyebiliriz biz buna. Buradan çok ciddi bir kaçış var. Amerika işte 30 yıllık tahvilleri, Japonya'nın keza aynı şekilde Avrupa'nın yani buralarda böyle gelişmiş olan ülkelerin çoğunun faizlerin uzun vadeli tahvillerin çok yukarı gittiğini görüyoruz. Tabii bu ne anlama geliyor? Burada bir çıkışın olması paranın bir yere gideceği anlamına geliyor. Yani buradaki çıkışlar, güvensizlik ortamı, paranın oradan bir miktarının altına doğru yöneldiğini görüyoruz.

Bunun temel sebebi de özellikle son dönemde bu Trump'la Powell'ın tartışması, Fed'in artık bağımsızlığı gündeme geldi. Yani Lagarde da bununla ilgili açıklama yaptı. Çok ciddi ciddi Fed'in bağımsızlığı tartışılıyor.

Neden? Çünkü Trump işte Fed üyelerinden Cook'u görevden aldı. Powell'ı görevden almak istiyor. Faiz indirim çağrısı var ve açık açık da söylüyor zaten, yani burada gizli saklı bir şey de yok, ben kendime yakın adamları buraya yerleştirmek istiyorum diyor ve kendi Beyaz Saray'la Fed'in birlikte çalışması gerektiğini söylüyor.

"GÜVENLİ LİMAN ARAYIŞI ALTINA DOĞRU BİR YÖNELİME SEBEP OLDU"

İşte bu tartışmalarla beraber bu tahvil tarafındaki satışı da içine koyarsak son dönemde bu para çıkışları güvenli liman arayışı altına doğru bir yönelime sebep oldu ve altın fiyatları işte 3578 dolara kadar çıktı ama bugün biraz kar satışı var. 3539 dolara kadar gerilemiş durumda"

4 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı sabah saat 13.55 itibarıyla 3541 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları sabah saat 13.39 itibarıyla 4688 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı sabah saat 13.40 itibarıyla 7665 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı sabah saat 13.40 itibarıyla 15 bin 331 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı sabah saat 13.54 itibarıyla 31 bin 372 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı sabah saat 13.54 itibarıyla 76 bin 547 TL seviyesinde.