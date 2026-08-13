FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Gram altın 3 ayın zirvesini gördü! 'Bu seviyeyi aşarsa...'

Altın fiyatları son dakika! ABD'de istihdam verisinin temmuzda beklenmedik şekilde gerilemesi sonrası enflasyon tahminlere paralel geldi. Fed'den eylülde faiz artışı beklentileri yüzde 40'a kadar gerilerken ons altın 4450 doları test etti. Ons altının 11 haftanın zirvesini görmesiyle beraber gram altın da 6834 TL seviyesini görerek son 3 ayın en yüksek seviyelerine yöneldi.

Gram altın 3 ayın zirvesini gördü! 'Bu seviyeyi aşarsa...'
Hande Dağ

Altın fiyatları son dakika... Küresel piyasaların kilitlendiği ABD Temmuz ayı enflasyon verisi beklentilere paralel geldi. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 3,4 ile beklentilere paralel arttı.

Gram altın 3 ayın zirvesini gördü! Bu seviyeyi aşarsa... 1

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; geçtiğimiz hafta açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi 80 bin artış beklentisine karşılık 23 bin kişilik düşüşe işaret etmişti, böylece Fed tarafından faiz kararları için izlenen en önemli iki veri 'daha sıkı bir para politikası için' sinyal üretmedi.

Gram altın 3 ayın zirvesini gördü! Bu seviyeyi aşarsa... 2

Söz konusu veriler sonrası Fed faiz artışı tahminlerinin yüzde 40,1'e kadar gerilediği ve bu rakamın son ayların en düşük seviyelerine çekildiği belirtildi. Piyasanın 'faizlerin sabit kalma' ihtimalini yüzde 59,9 gibi bir oranla fiyatladığı aktarıldı. ABD tahvil getirilerinde de sınırlı da olsa bir gevşeme gözlemlendiği; dolar endeksinin ise yüksek petrol fiyatlarının baskısı ile 100,0 seviyesine yakın görünümünü koruduğu kaydedildi.

Gram altın 3 ayın zirvesini gördü! Bu seviyeyi aşarsa... 3

Ons altın fiyatı dün yüzde 0,92 primle 4408 dolarla kapanış yaparken bugünkü ilk işlemlerde 4450 dolar seviyesini test ederek son 11 haftanın zirvesine yöneldi. Saat 06.00 itibarıyla ons altın 4410 dolardan fiyatlanırken saat 07.59 itibarıyla 4398 dolar seviyesinde seyretti.

Gram altın 3 ayın zirvesini gördü! Bu seviyeyi aşarsa... 4

"BU SEVİYEYİ AŞARSA..."

Analistlerin, ons fiyatında ocak ayında 5.600 dolar ve martta da 5.420 dolar ile test edilen zirve seviyelerden başlayan düşüş trendinin direnç noktasının bugün itibarıyla 4.450 dolarda bulunduğunu; altının bu seviyeyi aşması ve üzerinde günlük/haftalık kapanış yapması halinde düşüş trendinden “teknik olarak” çıkmış olabileceğini vurguladığı aktarıldı. Bu kırılmanın gerçekleşmesi durumunda ons fiyatının daha yüksek seviyeleri hedefleyebileceğinin ifade edildiği belirtildi.

Gram altın 3 ayın zirvesini gördü! Bu seviyeyi aşarsa... 5

"4500 DOLAR SEVİYESİ ÖNEMLİ BİR DİRENÇ"

Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen'in de 200 günlük ortalamaya işaret eden 4.500 dolar seviyesinin önemli bir direnç olduğunu; bu seviyenin aşılması halinde ons fiyatında Ocak-Haziran düşüşünün Fibonacci geri alım noktaları olarak öne çıkan 4.585 dolar, 4.690 dolar ve 4.860 dolar civarındaki hedeflere doğru yol açılabileceği tahminini paylaştığı kaydedildi.

Gram altın 3 ayın zirvesini gördü! Bu seviyeyi aşarsa... 6

GRAM ALTIN FİYATINDA 3 AYIN ZİRVESİ

Öte yandan ons altındaki hareketlilik iç piyasada gram altını da destekledi. 13 Ağustos 2026 Perşembe günü gram altın fiyatı 6834 TL'yi test etti ve son 3 ayın zirvesini gördü. Saat 06.00 itibarıyla gram fiyatı 6770 TL'den fiyatlanırken saat 07.44 itibarıyla 6752 TL seviyesinde seyrediyor.

Gram altın 3 ayın zirvesini gördü! Bu seviyeyi aşarsa... 7

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dolar/TL 47,78 seviyesinden işlem görüyorDolar/TL 47,78 seviyesinden işlem görüyor
Brent petrolün varili 88,85 dolardan işlem görüyorBrent petrolün varili 88,85 dolardan işlem görüyor

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.727,56
6.728,36
% -0.62
09:57
Ons Altın / TL
209.105,46
209.202,97
% -0.67
10:12
Ons Altın / USD
4.378,48
4.378,97
% -0.68
10:12
Çeyrek Altın
10.764,09
11.000,86
% -0.62
09:57
Yarım Altın
21.460,90
22.001,72
% -0.62
09:57
Ziynet Altın
43.056,36
43.868,87
% -0.62
09:57
Cumhuriyet Altını
45.018,00
45.694,00
% 1.15
17:01
Anahtar Kelimeler:
gram altın Altın ons altın altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
abd ye bağlıyız sanki ordaki gelişmeler bizi erkiliyor ey abd
bir hafta daha 4400 seviyelerinde kalırsa yükseliş devam eder.
En Çok Okunan Haberler
Giresun'dan acı haber! Kız kardeşlerin cansız bedenleri bulundu, anne aranıyor

Giresun'dan acı haber! Kız kardeşlerin cansız bedenleri bulundu, anne aranıyor

Aralarında İstanbul da var! O sahillerde denize girmek yasaklandı

Aralarında İstanbul da var! O sahillerde denize girmek yasaklandı

Süper Kupa'nın sahibi Paris Saint-Germain! Aston Villa'yı geçti

Süper Kupa'nın sahibi Paris Saint-Germain! Aston Villa'yı geçti

Beyaz bikinisiyle fiziğini sergiledi! Soyunma odasında olay pozlar

Beyaz bikinisiyle fiziğini sergiledi! Soyunma odasında olay pozlar

Motorinde ÖTV düzenlemesi: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı

Motorinde ÖTV düzenlemesi: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı

Miras kaldı, mesleği oldu: 1,2 derken 12'yi buldu

Miras kaldı, mesleği oldu: 1,2 derken 12'yi buldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.