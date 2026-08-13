Gram altın 3 ayın zirvesini gördü! 'Bu seviyeyi aşarsa...'

Altın fiyatları son dakika... Küresel piyasaların kilitlendiği ABD Temmuz ayı enflasyon verisi beklentilere paralel geldi. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 3,4 ile beklentilere paralel arttı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; geçtiğimiz hafta açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi 80 bin artış beklentisine karşılık 23 bin kişilik düşüşe işaret etmişti, böylece Fed tarafından faiz kararları için izlenen en önemli iki veri 'daha sıkı bir para politikası için' sinyal üretmedi.

Söz konusu veriler sonrası Fed faiz artışı tahminlerinin yüzde 40,1'e kadar gerilediği ve bu rakamın son ayların en düşük seviyelerine çekildiği belirtildi. Piyasanın 'faizlerin sabit kalma' ihtimalini yüzde 59,9 gibi bir oranla fiyatladığı aktarıldı. ABD tahvil getirilerinde de sınırlı da olsa bir gevşeme gözlemlendiği; dolar endeksinin ise yüksek petrol fiyatlarının baskısı ile 100,0 seviyesine yakın görünümünü koruduğu kaydedildi.

Ons altın fiyatı dün yüzde 0,92 primle 4408 dolarla kapanış yaparken bugünkü ilk işlemlerde 4450 dolar seviyesini test ederek son 11 haftanın zirvesine yöneldi. Saat 06.00 itibarıyla ons altın 4410 dolardan fiyatlanırken saat 07.59 itibarıyla 4398 dolar seviyesinde seyretti.

"BU SEVİYEYİ AŞARSA..."

Analistlerin, ons fiyatında ocak ayında 5.600 dolar ve martta da 5.420 dolar ile test edilen zirve seviyelerden başlayan düşüş trendinin direnç noktasının bugün itibarıyla 4.450 dolarda bulunduğunu; altının bu seviyeyi aşması ve üzerinde günlük/haftalık kapanış yapması halinde düşüş trendinden “teknik olarak” çıkmış olabileceğini vurguladığı aktarıldı. Bu kırılmanın gerçekleşmesi durumunda ons fiyatının daha yüksek seviyeleri hedefleyebileceğinin ifade edildiği belirtildi.

"4500 DOLAR SEVİYESİ ÖNEMLİ BİR DİRENÇ"

Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen'in de 200 günlük ortalamaya işaret eden 4.500 dolar seviyesinin önemli bir direnç olduğunu; bu seviyenin aşılması halinde ons fiyatında Ocak-Haziran düşüşünün Fibonacci geri alım noktaları olarak öne çıkan 4.585 dolar, 4.690 dolar ve 4.860 dolar civarındaki hedeflere doğru yol açılabileceği tahminini paylaştığı kaydedildi.

GRAM ALTIN FİYATINDA 3 AYIN ZİRVESİ

Öte yandan ons altındaki hareketlilik iç piyasada gram altını da destekledi. 13 Ağustos 2026 Perşembe günü gram altın fiyatı 6834 TL'yi test etti ve son 3 ayın zirvesini gördü. Saat 06.00 itibarıyla gram fiyatı 6770 TL'den fiyatlanırken saat 07.44 itibarıyla 6752 TL seviyesinde seyrediyor.