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Gram altın 4.191 TL seviyesini gördü! Altın yatırımcısına kritik uyarı: Perşembe günü belirleyici olabilir

Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Gram altın 4.191 TL’yi test ederken, ons altın 3.324 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Analistler, teknik göstergelere ve ABD-Çin görüşmelerine dikkat çekerek bu haftanın seyrine dair kritik uyarılarda bulundu. İşte detaylar...

Gram altın 4.191 TL seviyesini gördü! Altın yatırımcısına kritik uyarı: Perşembe günü belirleyici olabilir
Begüm Özkaynak

Yeni haftaya yukarı yönlü bir hareketle giriş yapan altın fiyatlarında dikkatler hem ons hem de gram altındaki önemli teknik seviyelere çevrildi. Haftanın ilk işlem gününde gram altın sabah saatlerinde yüzde 0,4 oranında yükseliş kaydederek 4.191 TL seviyesini gördü. Aynı saat diliminde çeyrek altın 6.903 TL’den, cumhuriyet altını ise 27.496 TL’den alıcı buldu.

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ONS ALTINDA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Altının ons fiyatı, geçtiğimiz hafta yaşanan düşüşlerin ardından toparlanmaya çalışarak 3.324 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Teknik analizlerde dikkat çeken doji formasyonu, piyasalardaki kararsızlığı ve yön arayışını ortaya koyuyor. Bu formasyon, alıcı ve satıcıların dengede kaldığını ve yön belirlemenin zorlaştığını gösteriyor.

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KRİTİK SEVİYELERE DİKKAT

Analistler, ons altın için 3.300 dolar seviyesinin önemli bir destek noktası olduğunu belirtiyor. Bu seviyenin altına inilmesi halinde, 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 3.250 dolar seviyesine doğru bir geri çekilme yaşanabileceği öngörülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise ilk direnç 3.350 dolar seviyesi olarak öne çıkıyor. Fiyatların bu aralıkta yatay seyretmesi beklenirken, yönün belirlenmesinde ekonomik verilerin etkili olacağı ifade ediliyor.

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GÖZLER LONDRA’DAKİ GÖRÜŞMELERDE

Altın yatırımcılarının gözü bu hafta Londra’da yapılacak olan ABD-Çin ticaret görüşmelerine çevrilmiş durumda. Görüşmelerin odak noktasında nadir toprak elementleri ve ticaret açığı gibi konular yer alıyor. Taraflardan gelen olumlu açıklamalar piyasalarda risk iştahını artırsa da, küresel ölçekteki belirsizlikler yatırımcıların temkinli duruşunu korumasına neden oluyor.

altin-gram

PERŞEMBE GÜNÜ BELİRLEYİCİ OLABİLİR

Öte yandan, hafta sonunda açıklanan verilere göre, küresel merkez bankalarının altın alımları hız kesmeden devam ediyor. Çin Merkez Bankası, Mayıs ayında da rezervlerine altın ekleyerek üst üste yedinci kez alım gerçekleştirdi. Bu gelişme, altının uzun vadeli güvenli liman olma özelliğini pekiştiriyor.

Yatırımcılar, bu hafta özellikle Perşembe günü gerçekleştirilecek ABD devlet tahvili ihalesini ve diğer makro ekonomik gelişmeleri yakından takip ediyor. Teknik sinyallerle birlikte bu gelişmeler, altının seyrinde belirleyici rol oynayabilir.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.203,64
4.204,07
% 0.65
22:20
Ons Altın / TL
130.569,61
130.714,85
% 0.52
22:35
Ons Altın / USD
3.330,73
3.331,07
% 0.62
22:35
Çeyrek Altın
6.725,83
6.873,66
% 0.65
22:20
Yarım Altın
13.408,74
13.746,53
% 0.64
22:20
Ziynet Altın
26.901,54
27.408,98
% 0.64
22:20
Cumhuriyet Altını
28.301,00
28.729,00
% 1.22
13:04

(GERÇEK GÜNDEM)

Hissenet
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