Altın fiyatlarında son durum... Altın fiyatları, geçtiğimiz hafta küresel piyasalarda sert satış baskısı yaşadı. 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeni haftaya ise tepki alımlarıyla başladı. Altın, Eylül 2025'ten beri en düşük seviyelerini görürken dip seviyelerden gelen alımların dikkat çektiği vurgulanıyor.

Ons altın geçtiğimiz haftayı yüzde 8,91 düşüşle tamamlarken marttan beri en sert haftalık düşüşünü gerçekleştirdi. Gram altın 5745 TL'den kapanmış ve bu sene ilk kez negatif bölgeye geçmişti. Yeni haftada ise yön tekrar yukarı döndü. Ons altın saat 06.15 itibarıyla 3605 dolardan işlem görürken gram altın 5861 TL'den güne başladı. Sabah saatlerinde ons altında yüzde 1,9 civarı bir yükseliş kaydedildi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 3630 dolar, en düşük 3530 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.50 itibarıyla 3612 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın gün içinde en yüksek 5906 TL, en düşük 5730 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.35 itibarıyla 5871 TL seviyesinde seyrediyor.

ALTINDAKİ SATIŞ BASKISININ SEBEPLERİ

Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre; geçtiğimiz hafta altın fiyatlarında birden fazla gelişmenin etkisi oldu. Fed yetkililerinden gelen şahinleşen açıklamalar, faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceğine dair beklentileri kuvvetlendirdi. Diğer yandan yapay zeka odaklı hisse senetlerindeki sert satışların tetiklediği likidite sıkışıklığının da yatırımcıların nakde yönelmesine neden olduğu kaydedildi. Bu süreçte altın da satış baskısından kaçamadı. Yeni haftada ise piyasalardaki dengeler kısmen değişmeye başladı.

Geçtiğimiz hafta yaşanan satış dalgasında güvenli liman arayışına giren yatırımcıların ABD tahvillerine yönelmesi, tahvil piyasasında alımları beraberinde getirirken ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5'in altına geriledi, altını elde tutmanın maliyeti de azaldı. Tahvil getirilerindeki ılımlı düşüşün, sert satış yaşayan altına dip seviyelerden sınırlı da olsa destek sağladığı kaydedildi. Diğer yandan dolar endeksi de 104 sınırından geri dönüp 103,75 seviyelerine kadar çekildi ve bu gevşemenin altının yeni haftaya tepki alımlarıyla başlamasına katkı sağladığı aktarıldı.

FED BEKLENTİLERİ NE DURUMDA?

Ayrıca Fed'in aralık toplantısına dair faiz fiyatlamalarında da değişim yaşandığı kaydedildi. Geçtiğimiz hafta yarım puanlık faiz artışı ihtimali düşük de olsa piyasa fiyatlamalarına girmişti ancak yeni haftaya bu seçeneği gündemden çıktığı aktarıldı. CME FEDWatch verilerinde 25 baz puanlık artış ihtimali yüzde 91,5 civarında öne çıkarken, faizlerin sabit tutulması beklentisi yüzde 8,5 seviyesinde. Başta petrol olmak üzere emtiadaki sert gerilemenin enflasyonist baskıları hafifletebileceğine yönelik beklenti, Fed'in daha agresif adımlar atacağına dair endişeleri de sınırlamış oldu. Öte yandan ABD borsalarındaki sert satışların da para politikasındaki aşırı sıkılaşmanın ekonomi üzerindeki etkilerine dair tartışmaları artırdığı belirtildi.

GÖZLER KRİTİK VERİDE

Altın piyasası için bu hafta ABD'den gelecek veriler takip edilecek. Fed'in para politikası kararları doğrultusunda önemli göstergelerden olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksinin ekim ayı verileri, 25 Kasım Çarşamba günü açıklanacak. Eylül ayında aylık manşet PCE enflasyonu yüzde 0,5, yıllık enflasyon ise yüzde 3,6 olarak gerçekleşmişti. Çekirdek PCE'de de aylık artış yüzde 0,3, yıllık artış yüzde 3,1 olmuştu. Ekime dair beklentiler, aylık manşet enflasyonun yüzde 0,3 seviyesine gerilemesi yönünde. Yıllık enflasyonun ise yüzde 3,6 ile önceki seviyesini koruması beklentiler arasında.

VERİLERİN ETKİSİ NE OLACAK?

Analistlerin "Tahminlerin üzerinde gelecek bir veri, FED'in daha sıkı para politikası izleyebileceği endişelerini yeniden artırarak altın üzerinde baskı oluşturabilir. Enflasyonun tahminlerin altında kalması ise faiz beklentilerini yumuşatarak sarı metaldeki toparlanmayı destekleyebilir" görüşünde bulunduğu aktarıldı.