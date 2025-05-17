FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Gram altın 4 bin TL altına düşmüştü! Uzman İslam Memiş net konuştu: "Sabredenleri tebrik ediyorum"

Yatırımcıların en güvenli limanı altın, kötü bir sürpriz yaparak 4 bin TL'nin altına gerilemişti. Altın piyasasındaki sert düşüşün ve dalgalanmaların ardından Finans Analisti İslam Memiş'ten dikkat çeken bir analiz geldi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın almak için en uygun zamanı açıkladı. İşte detaylar...

Gram altın 4 bin TL altına düşmüştü! Uzman İslam Memiş net konuştu: "Sabredenleri tebrik ediyorum"
Begüm Özkaynak

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş son dönemde 4 bin TL altına gerileyen gram altın fiyatlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 'Alım zamanı' diyerek rakam ve tarih veren Memiş, yatırımcılara dalgalanmalara karşı uyarıda bulundu.

altın 2

GRAM ALTIN ALMALI MI YOKSA SATMALI MI?

Yatırımcıların "Altın almalı mı, yoksa satmalı mı?" sorusuna cevap veren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "tam zamanı" diyerek tarih ve rakam verdi.

gram altın

SABREDEN YATIRIMCIYI TEBRİK EDİYORUM

Kişisel Youtube hesabı üzerinden altın fiyatlarıyla ilgili son analizini yapan İslam Memiş, 4 bin TL üstünden altın almayan yatırımcıyı tebrik etti. İslam Memiş, "4 bin TL seviyesi altında alım için sık sık uyarmıştım. 4 bin 300 lira seviyesinden almayan sabreden herkesi tebrik ediyorum." dedi.

kaplı2

GRAM ALTINDA DALGALANMA SÜRECEK

"Gram altın ne zaman almalı? sorusuna cevap veren İslam Memiş, "Gram altın için alma zamanıdır. Devamında yukarı yönlü hareketlerde 4 bin 100-170 seviyesinde tepki alımı alarak yukarıda göreceğiz. Tekrar 4 bin TL seviyesi altına gerileyecek. Böyle bir dalgalanma olacak. Biz maliyet düşürmek iki üç hamle yapacağız. Ve istediğimiz rakamları cebimize koyacağız. Dolarla altın almak isteyen arkadaşlarımızın bu hamleyi bugün bitirmesi gerekiyor." diye konuştu.

thumbs_b_c_3398c5db0eddf0df0cc2ff3b0cc1a19e

KÂR OLARAK HANEMİZE YAZACAĞIZ

Altın fiyatlarında beklentilerinin değişmediğini söyleyen Memiş, Ons Altın ve gram altın tarafında 3 bin 800-2 bin 800 dolar beklentimde değişiklik yok. Riske atmamak için iki üç hamle yapma suretiyle bu aradaki makası kar olarak hanemize yazacağız. Gümüşün ons fiyatı 31.85 dolar seviyesinde. Destek seviyelerini takip edeceğiz ama daha önce yüzde 50 alım yapan arkadaşlarımız vardı. Bu tarafta yüzde 50 alım için biraz beklenmeli. Gümüşün gram fiyatı için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Gram gümüş almak isteyenler için bugün güzel gün." ifadelerini kullandı.

(Türkiye Gazetesi)

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
100 milyon tonluk hedef! Putin gözünü oraya çevirdi100 milyon tonluk hedef! Putin gözünü oraya çevirdi
Üniversite okuduğu mesleği bu iş için bırakmış! '50 TL'lik taksitlerle ödeyerek...'Üniversite okuduğu mesleği bu iş için bırakmış! '50 TL'lik taksitlerle ödeyerek...'

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.999,69
4.001,01
% -0.81
23:59
Ons Altın / TL
124.268,29
124.595,14
% -0.8
23:59
Ons Altın / USD
3.202,00
3.203,06
% -1.16
23:59
Çeyrek Altın
6.399,50
6.541,65
% -0.81
23:59
Yarım Altın
12.759,00
13.083,30
% -0.81
23:59
Ziynet Altın
25.597,98
26.086,58
% -0.81
23:59
Cumhuriyet Altını
27.183,00
27.593,00
% 0.76
13:01
Anahtar Kelimeler:
gram altın Altın İslam Memiş fiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da ne konuşulduğu merak ediliyordu! Ukrayna'dan çarpıcı iddia: İşte Rusya'nın şartı

İstanbul'da ne konuşulduğu merak ediliyordu! Ukrayna'dan çarpıcı iddia: İşte Rusya'nın şartı

Zincir markette skandal! 3 şubeye kapatma cezası

Zincir markette skandal! 3 şubeye kapatma cezası

DEVA'dan istifa etmişti: CHP'ye katılacak iddiası

DEVA'dan istifa etmişti: CHP'ye katılacak iddiası

100 milyon tonluk hedef! Putin gözünü oraya çevirdi

100 milyon tonluk hedef! Putin gözünü oraya çevirdi

İstanbul Özel Halk Otobüsleri kontak kapatıyor

İstanbul Özel Halk Otobüsleri kontak kapatıyor

Üniversite okuduğu mesleği bu iş için bırakmış! '50 TL'lik taksitlerle ödeyerek...'

Üniversite okuduğu mesleği bu iş için bırakmış! '50 TL'lik taksitlerle ödeyerek...'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.