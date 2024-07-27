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  4. Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını… Kapalıçarşı bu hafta karıştı! Yüzde 1’e yakın düşüş sonrası İslam Memiş açıkladı: Önce Ağustos sonra Aralık için rakam verdi

Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını… Kapalıçarşı bu hafta karıştı! Yüzde 1’e yakın düşüş sonrası İslam Memiş açıkladı: Önce Ağustos sonra Aralık için rakam verdi

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
27.07.2024 07:23
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Gram altın fiyatı yüzde 1’e yakın değer kaybetti. Çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatı da düşüş gösterdi. Ons altın ile yön bulmaya devam eden yurt içi piyasada altın için yeni tahmin geldi. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın grafiğini yorumladı. Önce Ağustos ayını işaret etti. Ardından yıl sonu için altın gram fiyatı öngörüsünü paylaştı. Memiş, “Altın fiyatlarını bugünkü koşullarda değerlendiriyoruz” yorumunu yaptı.

Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını… Kapalıçarşı bu hafta karıştı! Yüzde 1’e yakın düşüş sonrası İslam Memiş açıkladı: Önce Ağustos sonra Aralık için rakam verdi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,86 azalışla 2 bin 530 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,72 düşüşle 16 bin 600 liraya indi. Geçen hafta sonu 4 bin 190 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 150 liraya geriledi. Ons altın fiyatı ise son günlerde düşüşte olmasına rağmen Haziran sonu ve Temmuz ortası arasında yaklaşık 200 dolarlık bir artış gösterdi.

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GRAM ALTIN (64)

ONS ALTINDA 3000 DOLAR ÖNGÖRÜSÜ

Peki altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Altın almalı mı, satmalı mı? Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş önce ons sonra da gram altın tahminini açıkladı. 2024 yılının 'altın yılı' olduğunu belirten İslam Memiş, yıl sonuna kadar ons altının 2660 dolara ve devamında da 3000 dolara ulaşabileceğini kaydetti. Merkez bankalarının altın talebini artırmaya devam ettiğini ifade eden uzman isim, altının tekrar güvenli liman olarak tercih edildiğini vurguladı.

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İSLAM MEMİŞ’TEN GRAM ALTIN TAHMİNİ

Altının gram fiyatı için yeni rekor rakamı açıklayan Memiş şunları dile getirdi:

"Türkiye'de uzun vadede en çok kazandıran yatırım aracı altın olmaya devam ediyor. Muhtemelen bir iki hafta daha bu aralıkta kalacak. Aynı şekilde ons altının da 2.380-2.480 dolar aralığını takip edeceğiz. Ancak ağustos ayında gram altında 2.700 TL veya üzerini göreceğimizi öngörüyorum. Şu anda düşmesine rağmen yine 2 bin 570 lira civarlarını görüyoruz. Yıl sonu için 3 bin ila 3 bin 500 aralığını tahmin etmeye devam ediyorum. Orta Doğu'da bölgesel bir savaş var ve ABD Merkez Bankası Fed başta olmak üzere çoğu merkez bankalarında faiz indirme süreci var. Merkez Bankası alımlarını sürdürüyor ve bu da yukarı yönde olmasını tetikleyen faktördür.”

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"ALTINI BUGÜNKÜ KOŞULLARDA DEĞERLENDİRMELİYİZ"

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın, ‘Bugünkü koşullarda faizlerde indirim olması gündemimizde yoktur’ açıklamasını anımsatan Memiş, “Biz de altın fiyatlarını bugünkü koşullarda değerlendiriyoruz” derken, “2024 yılına ilişkin bir sloganımız vardı: 2024 yılında altın, altın çağını yaşayacak. Haziran ayında 2 bin 420 TL civarındaydı Temmuz ayında 2 bin 680 TL seviyesine çıkmışken ufak bir düşüş yaşadı ama gram altın düşmedi diyebiliriz” yorumunu yaptı.

ALTIN

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