Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın ne kadar? 24 Eylül 2025 güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum yakından takip ediliyor. Rekor üstüne rekor kırarak yatırımcısının yüzünü güldüren gram altın dün 5 bin TL'yi aşmıştı. Bugün ise yükselişin sürüp sürmeyeceği merak edilirken, vatandaşlar "Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 24 Eylül 2025 güncel altın fiyatları...

Devrim Karadağ

Gram altın rekor üstüne rekor kırarak 5 bin TL seviyesini aştı. 2025 yılının başından bu yana 36'dan fazla rekor kıran altın fiyatları yatırımcısının yüzünü güldürdü. İç ve dış piyasadaki etkilerle yükselişini sürdüren altın fiyatları yatırımcının odak noktası haline gelirken, yeni günün ilk saatlerinde "Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın ne kadar?" sorusuna yanıt aranıyor.

İşte 24 Eylül 2025 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Gram altın: 5 bin 13 TL

Çeyrek altın: 8 bin 198 TL

Yarım altın: 16 bin 398 TL

Cumhuriyet altını: 34 bin 889 TL

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.017,61
5.018,10
% 0.17
07:51
Ons Altın / TL
156.093,21
156.146,03
% 0.2
08:06
Ons Altın / USD
3.767,96
3.768,30
% 0.11
08:06
Çeyrek Altın
8.028,17
8.204,59
% 0.17
07:51
Yarım Altın
16.006,17
16.409,19
% 0.17
07:51
Ziynet Altın
32.112,69
32.718,01
% 0.17
07:51
Cumhuriyet Altını
34.369,00
34.889,00
% 2.18
17:01
