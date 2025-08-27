FİNANS

Gram altın en yüksek seviyeyi gördü! Düşüşe geçti... (27 Ağustos 2025 gram altın ve çeyrek altın fiyatı)

Altın fiyatları son durum... Altın küresel gelişmeler ve jeopolitik risklerden etkilenerek fiyatlanmaya devam ediyor. 27 Ağustos 2025 gram altın fiyatı 4478 TL ile en yüksek seviyesini test etti. Gram altın sabah saat 07.40 itibarıyla 4456 TL civarında seyrediyor. Güncel altın fiyatları da merak ediliyor. İşte 27 Ağustos 2025 Çarşamba canlı altın fiyatları ve son gelişmeler...

Gram altın en yüksek seviyeyi gördü! Düşüşe geçti... (27 Ağustos 2025 gram altın ve çeyrek altın fiyatı)
Hande Dağ

Altın fiyatları küresel gelişmelerden etkilenmeyi sürdürürken ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'u görevden alma haberi piyasaları etkilerken altında yükseliş hareketi görülmüştü. Gram altın yeni günde 4478 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte güncel altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Gram altın en yüksek seviyeyi gördü! Düşüşe geçti... (27 Ağustos 2025 gram altın ve çeyrek altın fiyatı) 1

27 Ağustos 2025 gram altın fiyatı 4.478 TL ile tüm zamanların rekor seviyesini gördükten sonra sabah saat 07.47 itibarıyla gram altın fiyatı 4454 TL seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise gram satış fiyatı en yüksek 4.511 TL’yi test etti.

Gram altın en yüksek seviyeyi gördü! Düşüşe geçti... (27 Ağustos 2025 gram altın ve çeyrek altın fiyatı) 2

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Cook' hamlesi sonrası Fed'e dair belirsizlikler sürerken piyasalarda söz konusu gelişmeler fiyatlanıyor.

Gram altın en yüksek seviyeyi gördü! Düşüşe geçti... (27 Ağustos 2025 gram altın ve çeyrek altın fiyatı) 3

27 AĞUSTOS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı sabah saat 08.09 itibarıyla 3375 dolar seviyesinde seyrediyor.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları sabah saat 07.53 itibarıyla 4453 TL seviyesinde seyrediyor.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.53 itibarıyla 7280 TL seviyesinde seyrediyor.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.54 itibarıyla 14 bin 560 TL seviyesinde seyrediyor.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 08.06 itibarıyla 29 bin 855 TL seviyesinde seyrediyor.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 08.06 itibarıyla 72 bin 736 TL seviyesinde seyrediyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.457,12
4.457,65
% -0.46
08:40
Ons Altın / TL
138.605,09
138.627,32
% -0.46
08:55
Ons Altın / USD
3.377,21
3.377,48
% -0.48
08:55
Çeyrek Altın
7.131,40
7.288,26
% -0.46
08:40
Yarım Altın
14.218,85
14.576,82
% -0.46
08:40
Ziynet Altın
28.525,59
29.063,88
% -0.46
08:40
Cumhuriyet Altını
29.575,00
30.022,00
% 0.42
17:08
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın Altın altın fiyatları ata altın canlı altın fiyatları çeyrek altın fiyatı gram altın fiyatı güncel altın fiyatları
