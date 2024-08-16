Gram altın fiyatında son durum! Önce rekor geldi, sonra biraz geri çekildi... Uzmanlar rakam vererek uyardı: Daha da artabilir!

Altın fiyatlarındaki hareketlik devam ediyor. Fiyatlar bir inip, bir çıkarken gram altın son 24 saatte tüm zamanların rekorunu kırdı. Pek çok yatırımcı için güvenli liman olan altın fiyatlarındaki son durum yakından takip edilirken özellikle "Gram altın fiyatı ne kadar oldu?" sorusuna yanıt aranıyor.
Altın fiyatlarında yükseliş ise devam ediyor, dün 2 bin 750 TL'ye kadar çıkan gram altın bu sabah itibariyle 2 bin 657 TL'den işlem görüyor.
Altındaki hareketlilik ise vatandaşları ikiye bölmüş durumda. Bazı vatandaşlar altın fiyatlarının çok yükseldiğini düşünürken, bazı vatandaşlar da bu fiyatların hala bir fırsat olduğunu belirtiyor.
İran-İsrail gerilimi, İsrail'in Gazze'deki zulmü ve ABD piyasalarında yaşanan son gelişmeler... Hepsi altın fiyatlarını doğrudan etkilerken, uzmanlara göre de altın fiyatları daha da yükselebileceğini söylüyor.
ABD enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte altın fiyatları bir miktar gerilerken, gram altının 2900-3000 TL'ye çıkabileceği belirtiliyor.