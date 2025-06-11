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Gram altın ne kadar oldu? (11 Haziran 2025 Çarşamba) Altın fiyatlarında son durum

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 203 liradan işlem görüyor.

Gram altın ne kadar oldu? (11 Haziran 2025 Çarşamba) Altın fiyatlarında son durum

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 azalışla 4 bin 187 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,4 artışla 4 bin 203 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 6 bin 920 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 570 liradan satılıyor.

Altının onsu, yeni günde yüzde 0,4 artışla 3 bin 337 dolardan işlem görüyor.

ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret görüşmelerine ilişkin açıklamalar varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Çin'in Uluslararası Ticaret Temsilcisi Li Çınggang'ın anlaşmaya dair bir "çerçeve" üzerinde uzlaştığını ancak söz konusu anlaşmanın ABD Başkanı Donald Trump veya Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından onaylanmaması nedeniyle belirsizliğin sürdüğünü belirterek, bu belirsizliğin enflasyon verileri öncesinde altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 360 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 300 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.205,82
4.206,32
% 0.44
10:19
Ons Altın / TL
130.834,06
130.860,91
% 0.46
10:34
Ons Altın / USD
3.339,58
3.339,95
% 0.49
10:34
Çeyrek Altın
6.729,32
6.877,33
% 0.44
10:19
Yarım Altın
13.416,58
13.754,65
% 0.44
10:19
Ziynet Altın
26.917,27
27.425,17
% 0.44
10:19
Cumhuriyet Altını
28.494,00
28.504,00
% -0.78
17:03
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gram altın Altın ons altın altın fiyatları
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