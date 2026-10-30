Evden çalışmasına izin verdi, işten çıkardı! Mahkemeden emsal karar

İşverenin bilgisi dahilinde evden çalışan dış ticaret müdürü, devamsızlık yaptığı gerekçesiyle işten çıkarıldı. İşverenin bu süreçte sigorta primini 30 gün üzerinden yatırması da davada gündeme geldi. Yıllar süren hukuk mücadelesinde son kararı veren Bölge Adliye Mahkemesi, işçinin evden çalışmasının devamsızlık olarak değerlendirilemeyeceğine hükmederek işe iadesine karar verdi.

İŞVERENİN ONAYIYLA EVDE ÇALIŞTI

Patronunun bilgisi dahilinde uzaktan çalışma sistemini sürdüren dış ticaret müdürü, iş yerine gelmediği gerekçesiyle işten çıkarılınca soluğu İş Mahkemesi'nde aldı. Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli ve haklı bir neden olmadan feshedildiğini savunarak feshin geçersiz sayılmasını, işe iadesini ve işe iadenin mali sonuçlarından işverenin sorumlu tutulmasını istedi. Şirket avukatı ise iş sözleşmesinin haklı nedenle sona erdirildiğini ileri sürerek davanın reddini talep etti.

İLK DERECE MAHKEMESİ DAVAYI REDDETTİ

İş Mahkemesi, taraflar arasında evden çalışmaya yönelik karşılıklı kabul edilmiş bir onay bulunmadığına dikkat çekti. İşçinin çalışma sistemini tek taraflı belirleyemeyeceğini ve kendi isteğiyle iş yerine gitmediğini değerlendiren mahkeme, işveren tarafından tutulan devamsızlık tutanaklarını da dikkate aldı. İş akdinin haklı nedenle feshedildiği sonucuna varan ilk derece mahkemesi, davanın reddine karar verdi.

BAM'DAN 30 GÜNLÜK SİGORTA PRİMİ SORGULAMASI

Davacı avukatının kararı istinafa taşımasıyla dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Mahkeme, işçinin devamsızlık gerekçesiyle işten çıkarıldığı ayda SGK priminin neden 30 gün üzerinden yatırıldığını sorguladı.

TANIK İFADELERİ EVDE ÇALIŞMAYI DOĞRULADI

Dosyada yer alan tanık ifadeleri de uzaktan çalışma uygulamasına işaret etti. Davacı tanığı, iş yerinde evden çalışma sisteminin bulunduğunu, kendisinin ve satın alma müdürünün de bu yöntemle çalıştığını anlattı. BAM, işverenin dış ticaret müdürünün uzun süre evden çalışmasına itiraz etmediğini ve bu çalışma biçiminin zaman içerisinde itiraz edilmeyen, kabul edilmiş bir uygulamaya dönüştüğünü vurguladı.

Kararda, davalı işverenin tanığı M. A.'nın da işçinin işe gelmediği dönemde bir süre evden çalıştığını ve bunu gönderdiği e-postalardan gördüğünü söylediği belirtildi. Ayrıca işverenin ay sonuna kadar herhangi bir devamsızlık tutanağı düzenlemediği, SGK'ya çalışma gün sayısını 30 gün olarak bildirdiği ve bu tarihe kadar uzaktan çalışmaya yönelik herhangi bir itirazda bulunmadığı kaydedildi.

İŞVERENİN EKSİK BIRAKTIĞI ADIM ORTAYA ÇIKTI

BAM değerlendirmesinde, işçinin evden çalışma talebini bildirmesinin ardından işverenin çalışma düzeninde yeni bir değişiklik yapması halinde bunu kendisine iletmesi gerektiğine dikkat çekti. Ancak işverenin yeni bir çalışma düzeni belirleyip bildirmek yerine devamsızlık tutanakları tuttuğu ifade edildi.

MAHKEMEDEN İŞE İADE KARARI

Mahkeme, işçinin devamsızlık yapma kastının bulunmadığı ve uzaktan çalışma sistemi üzerinden görevini sürdürdüğü sonucuna vardı. İş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğinin ispatlanamadığını belirten BAM, ilk derece mahkemesinin davayı reddeden kararını kaldırdı. Davacının istinaf başvurusunu kabul eden mahkeme, işveren tarafından yapılan feshin geçersizliğine ve işçinin işe iadesine hükmetti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır