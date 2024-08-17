Gram altın, ons altın... Çifte rekor ile tahminler değişti! 18 Eylül'e kadar belli olursa işler değişecek... ' İslam Memiş rakam verdi

Ons altın 2.509 doları, 22 ayar gram altın fiyatı ise 2.717 lirayı gördü. Altında çifte rekor geldi. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Eylül ayında faiz indirimine gideceği beklentisi altın fiyatlarını desteklemeye devam etti.

ABD ENFLASYONU FED FAİZ İNDİRİMİ İÇİN İPUCU VERDİ

Bu kapsamda hafta içi açıklanan ABD Temmuz ayı enflasyon verisi dikkatle takip ediliyordu. ABD enflasyon oranı Temmuz ayında yüzde 3 sınırının altına düştü. Ancak enerji ve gıda hariç çekirdek oran hala yüzde 3,2 ile biraz daha yüksekti. Uzmanlar bu verilerin Fed'in Eylül ayında faiz oranlarını ilk kez düşürmesi için yeterli olsa da, 50 baz puanlık bir faiz indirimi için kesinlikle yeterli olmadığı yorumunu yaptı.

“Fed Fon Vadeli İşlemleri artık yıl sonuna kadar 100 baz puandan biraz daha az faiz indirimi fiyatlıyor, ancak bu hala önemli. Bu nedenle çok uzak olmayan bir gelecekte tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşılmasını ve aşılmasını bekliyoruz” diyerek altın fiyatlarında yeni rekorlara yeşik ışık yaktılar.

ALMAN BANKADAN ONS ALTIN TAHMİNİ

Bu kapsamda Alman Commerzbank 2024 ve 2025 altın tahminini paylaştı. Banka altının ons fiyatı için yıl sonuna kadar 2500 dolar seviyelerini öngördü. 2025 ortasında kadarsa 2600 dolara yükselmesini beklediklerini açıkladı.

18 EYLÜL TARİHİNİ İŞARET ETTİLER

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ ise ons altın fiyatı yorumunda şu ifadeleri kullandı:

“Piyasa biraz daha 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisini güçlendirdi yani 50 baz puanlık ihtimal biraz geride kaldı. O yüzden Eylül ayı ihtimaleri cepte. 18 Eylül tarihine kadar şekillenecektir. Bir de gelecek hafta Jackson toplantısında Powell'ın konuşması önemli. Altında zaten Eylül beklentileri fiyatlı. Eylül sonrası faiz indirimi devam ederse altın açısından pozitif fiyatlamanın süreceğini değerlendiriyorum.”

GRAM ALTIN YÜZDE 2,5’İN ÜZERİNDE DEĞER KAZANDI

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,63 artışla 2 bin 688 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,46 yükselişle 17 bin 735 liraya çıktı.

İSLAM MEMİŞ GRAM ALTINDA EYLÜL RAKAMINI VERDİ

Peki rekorların ardından yeni beklentiler neler? Piyasa Uzmanı İslam Memiş gram altın için tahminlerini rakam vererek açıkladı. Ağustos ayı için hedeflerin tuttuğunu dile getiren İslam Memiş, “Gram altın bu hafta özellikle hem dolardan destek aldı hem onstan destek aldı. Yani yükseliş devam ediyor. Eylül'de tekrar 2.800, 2.820, 2.830 TL… Bu rakamları konuşacağız” dedi.