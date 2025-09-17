FİNANS

Gram altın rekor üstüne rekor kırıyor: Gözler FED kararında

Gram altın, ons altındaki yükselişin etkisiyle tarihi zirveleri test etti. FED'in faiz toplantısı öncesinde yatırımcıların ilgisi artarken, uzmanlar olası senaryoları değerlendiriyor.

Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki yükselişi yakından takip ederken, FED'in faiz kararı piyasaları şekillendirecek.

Altın piyasası, küresel ekonomik belirsizliklerin ve FED'in olası faiz indirimi beklentisinin etkisiyle hareketli günler yaşıyor. Gram altın, özellikle ons altının son dönemdeki yükselişiyle birlikte tarihi rekor seviyelere ulaştı. Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki bu hızlı yükselişi yakından izlerken, FED'in faiz toplantısından çıkacak kararlar piyasaların yönünü belirleyecek gibi görünüyor.

Ons altın, 3703 doları görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu yükseliş, gram altını da doğrudan etkiledi ve yurt içinde gram altın fiyatları da kritik eşikleri aşarak yatırımcıların dikkatini çekti. Uzmanlar, FED'in faiz indirimine gitme olasılığının yüksek olduğunu belirtirken, bu durumun altın fiyatlarını daha da yukarı taşıyabileceği öngörüsünde bulunuyor.

Yatırımcılar, FED'in faiz kararının yanı sıra, küresel enflasyon verileri, jeopolitik riskler ve doların performansı gibi faktörleri de yakından takip ediyor. Altın, güvenli liman olarak görülmesi nedeniyle, belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların tercih ettiği bir enstrüman olmaya devam ediyor.

Gram altın fiyatları son günlerde önemli bir ivme kazandı ve en yüksek 4914 TL seviyesini gördü. Bu durum, altın yatırımcıları arasında heyecan yaratırken, piyasada dalgalanmaların da yaşanmasına neden oluyor. Yatırımcılar, altın alım-satım kararlarını dikkatli bir şekilde değerlendirirken, uzmanların yorumlarını ve piyasa analizlerini takip etmeleri öneriliyor.

Gram altın, FED'in faiz kararı ve küresel gelişmelerin etkisiyle hareketli bir dönemden geçiyor. Yatırımcılar, piyasaları yakından takip ederek ve uzman görüşlerini dikkate alarak doğru kararlar vermeye çalışmalıdır. Altın fiyatlarındaki yükseliş trendinin devam edip etmeyeceği, FED'in kararları ve küresel ekonomik gelişmelerle yakından ilişkili olacaktır.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.870,31
4.870,79
% -0.45
10:56
Ons Altın / TL
151.388,15
151.415,21
% -0.51
11:11
Ons Altın / USD
3.665,83
3.666,21
% -0.66
11:11
Çeyrek Altın
7.792,50
7.963,74
% -0.45
10:56
Yarım Altın
15.536,30
15.927,49
% -0.45
10:56
Ziynet Altın
31.170,00
31.757,56
% -0.45
10:56
Cumhuriyet Altını
33.250,00
33.753,00
% 1.69
17:01
